지역 농산물 알리자…홍콩에 ‘무역사절단’ 파견하는 충북도

충북도가 ‘한류 열풍’을 발판 삼아 지역 우수 농산물과 가공식품의 글로벌 시장 진출에 속도를 낸다.

충북도는 도내 농식품의 수출 판로 다변화와 홍콩 시장 진출 확대를 위해 오는 21일 홍콩 현지에 ‘2026 충청북도 농식품 홍콩 무역사절단’을 파견한다고 20일 밝혔다.

무역사절단에는 도내 농식품 수출기업 10곳이 참여한다. 충북도는 홍콩 현지의 바이어 15명을 초청해 기업별 1:1 수출상담회를 진행할 계획이다.

충북도가 홍콩에 무역사절단을 파견하는 이유는 이곳을 통해 중국 본토와 동남아시아 등의 시장으로 판로를 확대하기 위해서다. 홍콩은 아시아를 대표하는 국제 무역·물류 허브이자 자유무역의 중심지로, 중국 본토와 동남아시아 등 글로벌 시장을 연결할 수 있는 우수한 물류 인프라와 세계적인 유통망을 갖췄다는 게 충북도의 설명이다.

또 현지에서 ‘K-푸드’에 대한 관심이 높아지고 소비층이 확대되고 있어 충북 농식품의 수출 확대 가능성이 크다는 점도 작용했다.

충북도는 이번 상담을 통해 신규 거래선을 확보하고 수출 시장을 주변 국가까지 넓힐 계획이다.

도는 참가 기업들이 실질적인 수출 성과를 낼 수 있도록 사전에 철저한 시장조사와 바이어 매칭을 마쳤다. 상담회 종료 이후에도 바이어와의 후속 협의, 샘플 발송, 최종 계약 체결 등 사후관리를 지속적으로 지원하기로 했다.

이번 사절단 파견은 충북도가 올해 공격적으로 추진하는 농식품 수출 확대 시책의 일환이다.

충북도는 지난해 도내 농식품 8억4200만달러를 수출하며 역대 최고 실적을 달성했다. 전년 대비 20.1% 증가한 것으로 전국 17개 시도 가운데 두 번째로 높은 증가율이다.

충북도는 올해 수출 목표액을 지난해보다 13% 상향한 9억달러로 잡고, 수출 지원을 위한 13개 사업에 43억원을 투입하기로 했다.

이필재 충북도 농식품유통과장은 “최근 글로벌 통상환경의 변화로 수출 여건이 녹록지 않은 상황이지만, 현지 바이어와의 직접 상담은 신규 시장 개척과 안정적인 수출 기반 마련에 큰 도움이 될 것”이라며 “앞으로도 해외 유망시장 중심의 무역사절단과 해외박람회, 바이어 초청 상담회 등을 지속적으로 추진해 도내 농식품의 수출 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.