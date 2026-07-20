“서울에서 상위 1% 초고가 아파트 기준선 46억5000만원”

서울에서 상위 1% 내 초고가 아파트의 기준선은 46억5000만원으로 집계됐다. 지난해 상반기 상위 1% 가격보다 소폭 떨어졌다.

부동산플랫폼 직방은 지난 14일 기준 국토교통부 아파트 실거래가 자료를 분석해 올해 상반기 서울 아파트 상위 1% 가격대를 분석한 결과, 상위 1% 내 최하단 가격이 46억4998만원으로 집계됐다고 20일 밝혔다.

상위 1% 평균 가격은 63억590만원이다.

경기는 최하단 가격이 18억5000만원, 평균 가격은 22억3468만원인 것으로 나타났다. 인천은 최하단 11억2000만원, 평균 13억7405만원이다.

다만, 서울과 경기 모두 최하단 가격이 지난해 상반기에 비해선 떨어졌다. 지난해 상반기 상위 1% 아파트 가격은 서울은 49억8000만원, 경기는 20억1000만원이었다.

김은선 직방 빅데이터랩실 랩장은 “수도권에선 기존 고가 단지에 더해 서울 접근성이 우수하거나 자족 기능을 갖춘 지역에서 고가 거래가 발생하며 최상위 시장이 형성되고 있다”고 했다. 서울 한강변 재건축 단지뿐만 아니라 경기 과천, 성남 분당·판교, 수원 광교, 화성 동탄 등으로 상위 1% 가격대 시장이 넓어지고 있다는 분석이다.

수도권을 제외하고 상위 1% 내 최하단 가격이 10억원을 넘은 지역은 대구 15억8000만원(19억475만원), 부산 15억2500만원(21억8960만원), 세종 12억8000만원(15억3944만원), 대전 11억6000만원(15억6042만원), 울산 10억7000만원(12억3681만원) 등이었다.

이밖에 제주 9억8000만원(평균 11억5455만원), 충북 9억원(12억415만원), 경남 8억8000만원(10억1058만원), 전남광주 7억7500만원(10억309만원), 전북 7억6500만원(9억757만원), 충남 7억5000만원(8억7672만원), 강원 6억800만원(6억8286만원), 경북 5억6000만원(6억2831만원) 등으로 나타났다.