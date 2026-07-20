경남도, 튀르키예 방산 수출사절단 모집···판로 개척

경남도는 도내 방산 분야 중소기업의 해외시장 진출과 수출 확대를 위해 '2026 튀르키예 방산 수출사절단' 참가기업을 모집한다고 20일 밝혔다.

참가기업은 현지 구매자와 1대1 수출상담회와 방산기관·기업 방문, 기업별 후속 미팅 등을 수행할 예정이며, 이를 계기로 유럽·중동 방산시장 동향을 파악하고 현지 협력 네트워크를 구축해 해외시장 진출 기반을 마련할 것으로 기대된다.

모집 대상은 도내에 본사 또는 공장을 둔 방산 분야 수출 중소기업 8개사이며, 경남도는 참가기업에 행사장 임차료, 통역비 50%, 편도 항공료 등 마케팅 비용을 지원할 계획이다.