한양도성 남산 구간인 다산성곽길이 한층 쾌적한 산책길로 거듭났다.

서울 중구는 지난 4월 착공한 ‘다산성곽길 감성가로 조성공사’를 마무리했다고 20일에 밝혔다. 새 단장을 마친 구간은 장충체육관 뒤편 다산성곽길 초입부터 동호로17길을 따라 다산팔각정까지 이어지는 약 1050m이다. 구는 노후 보행로와 수목을 정비하고 안내사인과 휴게공간도 새롭게 마련했다.

중구는 “한양도성 세계유산 등재가 추진되고 있는 만큼 전문가 자문을 거쳐 문화유산 원형 보존을 최우선에 두고 공사를 진행했다”며 “성곽길의 멋을 살리고 걷는 맛을 더했다”고 말했다.

도심 전경과 성곽을 가리던 나무를 정리해 성곽 모습을 뚜렷하게 감상할 수 있다. 수목을 정리한 자리에는 자생 초화류 1만여본을 심었다.

울퉁불퉁했던 산책로를 평탄하게 다듬고 새로 포장했다. 보행에 불편을 주던 벤치와 시설물은 정돈하고, 여유롭게 풍경을 즐길 수 있도록 휴게공간을 꾸몄다. 성곽길 주요 진입부에는 관문형 사이니지와 유도사인을, 길 곳곳에는 바닥형 안내사인을 설치해 길 찾기도 쉬워졌다.

성곽을 따라 걸으며 서울 도심을 한눈에 조망할 수 있다. 남산자락숲길과도 이어진다. 다산성곽도서관도 있어 역사와 자연, 문화를 두루 즐길 수 있다. 이 일대에서는 매년 ‘다산성곽길 예술문화제’가 열린다.

김길성 중구청장은 “새롭게 단장한 성곽길이 더 많은 시민과 관광객에게 사랑받는 서울의 대표 산책명소로 자리매김하길 기대한다”고 말했다.