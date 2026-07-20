쓰레기 만진 장갑 그대로 빙수 토핑 ‘덥석’…설빙 ‘위생 논란’ 알바 영상

디저트 프랜차이즈 설빙의 한 매장에서 직원이 같은 위생장갑을 낀 채 음식 조리와 설거지, 음식물 쓰레기 처리까지 하는 모습이 담긴 영상이 확산하면서 위생 논란이 불거졌다.

최근 엑스(X·옛 트위터) 등 SNS에는 ‘여름 설빙 알바 체감하기’라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에는 한 직원이 파란색 위생장갑을 착용한 채 빵을 오븐에 넣고, 떡볶이와 팥빙수, 과일 등 조리 중인 식재료를 만진 뒤 장갑을 바꾸지 않은 채 싱크대 배수 거름망을 비우고 설거지와 음식물 쓰레기를 처리하는 모습이 담겼다. 이후 다시 같은 장갑으로 조리 작업을 이어가는 장면도 포착됐다. 오븐 내부에는 음식물 찌꺼기가 남아 있는 모습까지 함께 담기면서 위생 관리에 대한 우려가 커졌다.

영상을 본 누리꾼들은 “장갑을 낀 의미가 없다”, “손을 보호하는 고무장갑처럼 사용한 것 같다”, “조리와 세척 작업은 장갑부터 구분해야 하는 것 아니냐” 등의 반응을 보이며 비판을 쏟아냈다.

하지만 문제는 단순히 ‘보기 불쾌하다’는 수준이 아니다. 식품위생 전문가들은 한 번 오염된 장갑을 계속 사용하는 것이 대표적인 ‘교차오염’ 사례라고 지적한다. 장갑은 손을 대신하는 만큼, 쓰레기나 배수구처럼 오염된 곳을 만진 뒤 그대로 식재료를 만지면 손으로 음식을 만지는 것과 다를 바 없다는 것이다.

미국 식품의약국(FDA)은 식품 취급자가 쓰레기 처리나 청소, 설거지 등 오염 가능성이 있는 작업을 한 뒤에는 반드시 장갑을 벗고 손을 씻은 뒤 새 장갑으로 교체하도록 권고하고 있다. 오염된 장갑이 조리기구나 식재료에 닿으면 세균과 바이러스가 그대로 옮겨질 수 있기 때문이다. 특히 빙수와 과일, 빵처럼 별도의 가열 과정 없이 바로 섭취하는 음식은 교차오염에 더욱 취약하다.

실제로 식품안전 연구에서도 장갑 착용 자체보다 ‘올바른 사용법’이 더 중요하다는 결과가 반복적으로 보고되고 있다. 국제학술지 ‘식품보호저널’에 2010년 게재된 리뷰 논문 ‘식품 종사자가 식품매개질환 전파에 관여한 집단발병 사례: 장갑은 식품 오염을 막는 장벽인가’에서 영국 식품미생물학자 존 토드 박사 연구팀은 장갑은 올바르게 사용할 경우 식품 오염을 줄이는 데 도움이 되지만, 오염된 장갑을 계속 사용하거나 제때 교체하지 않으면 오히려 병원성 미생물을 옮기는 ‘교차오염’의 매개체가 될 수 있다고 분석했다. 연구진은 특히 장갑 착용이 작업자에게 ‘잘못된 안전감’을 주면서 장갑을 낀 채 여러 표면을 잇달아 만지는 행동을 유발할 수 있다고 지적했다.

최근 연구에서도 비슷한 결과가 확인됐다. 싱가포르 난양공대 연구진이 2023년 ‘식품보호저널’에 발표한 ‘즉석섭취식품 취급에 사용된 일회용 장갑의 미생물학적 특성’ 연구에서는 즉석섭취식품을 취급하는 종사자들이 사용한 일회용 장갑을 분석한 결과, 오래 착용했거나 손상된 장갑에서 더 높은 수준의 세균 오염이 확인됐다. 특히 국수와 밥류를 취급한 손상 장갑에서 세균 오염이 더욱 높게 확인됐다. 연구진은 장갑은 손을 대체하는 도구일 뿐이며, 작업이 바뀌거나 장갑이 오염·손상됐을 경우 즉시 새 장갑으로 교체하고 손 위생을 함께 실시해야 식품 안전을 확보할 수 있다고 결론지었다.