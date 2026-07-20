대학 문 닫으면 학생들은 어디로?…광양보건대 121명 특별편입

학교법인의 파산으로 전남광주 광양보건대가 다음달 31일 문을 닫는다. 재학생과 휴학생 121명은 전남광주와 전북 지역 전문대학의 동일·유사 학과로 특별편입할 수 있다. 기존에 취득한 학점은 제한 없이 인정된다.

교육부는 광양보건대 8개 학과 재적생 가운데 희망자를 대상으로 올해 2학기와 내년 1학기 두 차례 특별편입을 추진한다고 20일 밝혔다.

광양보건대를 운영하는 학교법인 양남학원은 재정난과 경영 악화로 지난달 19일 광주회생법원에서 파산을 선고받았다. 파산관재인이 대학을 오는 8월31일까지 운영할 수 있도록 법원에서 허가를 받으면서 폐교일이 확정됐다.

폐교대학 학생은 일반 편입생과 달리 대학 모집정원에 포함되지 않는 ‘정원 외 특별편입’ 대상이다. 고등교육법 시행령은 학교법인이 파산한 경우 폐교대학 학생을 정원 외로 편입시킬 수 있도록 규정하고 있다. 특별편입 인원에는 별도의 비율 제한도 없어 학생을 받을 대학의 기존 모집정원이 모두 찼더라도 선발할 수 있다.

학생들이 특정 대학에 자동으로 배정되는 것은 아니다. 전남광주와 전북 지역 전문대학 가운데 광양보건대와 동일하거나 유사한 학과를 운영하는 대학이 모집 요강을 내면 학생들이 직접 지원해 대학별 전형을 거쳐야 한다.

올해 2학기 편입을 위한 대학별 모집 공고는 오는 27일 공개된다. 원서 접수는 다음달 3일부터 6일까지, 대학별 전형은 다음달 14일까지 진행된다. 합격자는 다음달 19일 발표되며 21일까지 등록을 마쳐야 한다. 내년 1학기 2차 특별편입은 내년 1월4일부터 원서 접수를 시작한다.

교육부는 인근 지역에 광양보건대 학생들이 지원할 수 있는 전문대학이 10곳 이상 있는 것으로 파악하고 있다. 실제 지원 가능한 대학과 학과별 모집 인원은 대학별 모집 요강이 나와야 확정된다. 교육부 관계자는 “사전에 확인한 결과 인근 대학에서 학생들을 충분히 수용할 수 있을 것으로 판단했다”고 말했다.

특별편입 학생이 광양보건대에서 취득한 학점은 모두 인정된다. 일반 편입은 이전 대학에서 취득한 학점 가운데 일정 범위만 인정되지만, 특별편입에는 이런 제한을 적용하지 않는다는 것이 교육부 설명이다.

보건·의료계열 학생은 졸업 전에 정해진 실습을 이수해야 한다. 교육부는 편입 과정에서 실습 때문에 졸업이 늦어지지 않도록 학생을 받는 대학에 실습 시기를 조정해달라고 요청할 계획이다. 장애학생이 편입하는 대학에는 관련 법령과 기관평가인증 기준에 따른 지원체계를 사전에 점검하도록 한다.

교육부는 오는 29일 오후 2시 광양시문화예술회관에서 설명회를 열어 학생들에게 참여 대학과 전형 일정, 유의사항을 안내한다.