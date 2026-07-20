“전 계급 순환은 문제 있어”···경찰청장 대행, ‘장윤기 쇄신안’ 내부 반발에 선 그었다

경찰이 장윤기 사건 이후 발표한 경찰 내부 쇄신안인 순환 인사제에 대한 내부 반발이 커지자 “경찰 전 계급에 대한 전국적인 순환은 문제가 있을 수 있다”며 선을 그었다.

유재성 경찰청장 직무대행은 20일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 정례 기자간담회에서 “순환 인사 관련해 SNS를 중심으로 여러 내용이 확산하고 있는데 아직 결정된 것이 아니기 때문에 전부 사실과 무관하다”며 “현장 의견을 적극적으로 수렴해 경찰이 국민적 신뢰를 회복하고 동시에 내부 구성원들도 공감할 수 있는 합리적인 방안이 마련될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

앞서 경찰은 지역 유착을 차단하겠다며 순환 인사제 방안을 제시했으나, 경찰 내부에서는 반발하는 목소리가 나오고 있다.

경찰은 순환 인사제를 확대 시행할 경우 여러 가지 지원책도 함께 마련될 필요성이 있다고 봤다. 유 직무대행은 “총경급의 경우 일년에 두번씩 전국 단위 인사를 하고 있고 경정급도 순환 인사가 이뤄지고 있는데 이를 보완하는 부분에 대한 세심한 검토가 있어야 겠다”며 “현장 의견을 충분히 듣고 수사 쇄신 TF에서도 논의를 거쳐서 현장 수용성도 고려하고 국민의 신뢰를 얻을 방안이 뭔지 면밀히 검토해나가도록 하겠다”고 말했다.

경찰 내부에서 나온 경찰 지휘부 사퇴 요구에 대해 유 직무대행은 “지휘부의 책임과 관련된 부분에 대해선 자리에 연연하지 않고 제가 맡은 소임을 충실히 수행해나가도록 하겠다”고 말했다. 지난 17일 전국경찰직장협의회는 “조직을 망치고 현장을 버린 무능한 지휘부는 즉각 사퇴하라”며 유 직무대행 사퇴를 촉구했다.

앞서 경찰이 구성하겠다고 발표한 경찰수사쇄신TF는 7월 중 마련될 예정이다. 전체 위원 수를 7~10명으로 하고 이중 과반을 외부 위원으로 두는 방안을 검토 중이다. 유 직무대행은 “현재 TF 외부 위원을 검토하고 있는 단계”라고 말했다.

경찰은 장윤기 사건에 연루된 경찰 관계자들에 대한 징계의 경우 특별수사단의 수사 결과를 참고해서 조치할 계획이다. 경찰 관계자는 “피해자 유가족 관련한 2차 가해 수사를 별도로 진행 중에 있다”며 “경찰청과 광주청에 총 14건 수사 중”이라고 말했다.

보완수사요구권 관련해서 유 직무대행은 “검사가 경찰 수사관이나 팀장을 평가해 의견을 주는 제도를 만들고, 수사관들도 검사의 요구에 대해 상호 평가를 하는 등 이런 부분은 접점을 찾아 나가야 할 것”이라고 밝혔다.