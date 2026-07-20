“오랜 기간 충남이 피해 감내” 박수현 지사, 발전공기업 통합본사 유치 전면전

국회 기후에너지환경위원장·여당 간사 면담 “지리적·산업적 요건 또한 갖춰진 최적지”

충남도가 발전공기업 통합본사와 기후에너지환경부 소관 공공기관 유치 활동을 공식화하며 총력전에 나섰다.

박수현 충남지사는 20일 국회의원회관을 찾아 국회 기후에너지환경위원회 김정호 위원장과 이소영 여당 간사를 만나 발전공기업 통합본사의 충남 설치와 기후에너지환경부 소관 공공기관의 충남혁신도시 이전을 건의했다.

도는 전국 석탄화력발전소의 절반 이상이 도내에 위치해 있고 오랜 기간 발전시설 운영에 따른 환경·재산 피해를 감내해 온 만큼 통합본사는 충남에 설치돼야 한다는 입장이다.

현재 한국중부발전과 한국서부발전 본사가 각각 보령과 태안에 있으며 당진에는 동서발전의 주력 발전소가 자리하고 있다. 전국 발전 5개사 52기 발전소 가운데 충남에는 28기(53.8%)가 운영 중이며 발전용량은 전국의 36.7%인 1만9096㎿에 달한다.

도는 석탄화력발전소 폐지에 따른 지역경제 타격을 강조하고 있다. 산업통상자원부 연구용역에 따르면 충남 내 발전소 14기가 폐지될 경우 생산유발 감소액은 19조2080억원, 부가가치 감소액은 7조8300억원, 취업유발 감소 인원은 7577명으로 추산됐다. 여기에 제11차 전력수급기본계획에 따라 8기가 추가 폐지될 경우 피해 규모는 더욱 커질 것으로 전망된다.

보령화력 1·2호기가 조기 폐지된 보령 지역 인구는 2020년 12월 말 10만229명에서 1개월 만인 2021년 1월 말 9만9964명으로 10만명이 붕괴됐으며 지난달 말에는 9만1260명으로 9만명 선도 위협받고 있다. 태안 역시 지난해 말 태안화력 1호기가 불을 끈 뒤로 5만9474명에서 6개월 만인 지난달 말 5만9039명으로 400명 이상 줄었다.

도는 수도권 공공기관 2차 이전과 관련해서는 세종시 출범으로 인한 인구·면적 감소와 혁신도시 지정 지연에 따른 불이익을 고려해 충남에 대한 우선 배려가 필요하다고도 주장했다. 충남은 세종시 출범 이후 인구 13만7000명, 면적 437.6㎢가 감소했으며 충남연구원은 경제적 손실 규모를 25조2000억원으로 분석했다.

도는 기후에너지환경부 출범 시 관련 공공기관을 충남혁신도시로 일괄 이전해 석탄화력발전소 폐지 지역의 대체산업 육성과 에너지 전환을 지원해야 한다고 보고 있다.

박 지사는 “국내 석탄화력 발전의 책임을 오랜기간 감당해 온 충남은 발전 5사 통합본사 유치를 강력히 추진할 명분 뿐만 아닌 지리적·산업적 요건 또한 이미 갖춰진 최적지”라며 “전국 석탄화력의 상당 부분을 감당해 온 지역적 책임, 기존 발전 인프라, 에너지 전환의 상징성, 지역경제 보상 논리를 바탕으로 정부와 정치권을 설득하겠다”고 말했다.