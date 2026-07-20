복숭아 사러 왔다가 하루 종일 논다···세종 조치원복숭아축제, 체류형 축제로 승부수

24~26일 세종시민운동장·도도리파크서 개최 헬기 체험·피치비어나잇·물놀이장 등 풍성

세종시는 오는 24~26일 세종시민운동장과 도도리파크 일원에서 ‘제24회 세종 조치원복숭아축제’를 개최한다고 20일 밝혔다. 시는 단순한 농특산물 판매 행사를 넘어 공연·체험·먹거리·야간 콘텐츠를 대폭 강화한 체류형 축제로 운영한다는 계획이다.

시는 이번 축제에서 복숭아 판매 방식을 조치원농협으로 일원화했다. 농가가 조치원농협 농산물산지유통센터(APC)에 복숭아를 출하하면 농협이 축제장에서 판매를 대행하는 방식이다. 이를 통해 농가의 판매 부담을 줄이고 방문객들에게는 안정적인 구매 환경을 제공한다.

복숭아 판매 물량도 지난해보다 2000상자 이상 늘렸다. 판매 가격은 3㎏ 기준 7~8과 2만8000원, 9~10과 2만4000원, 11~12과 2만원으로 지난해와 동일하다.

축제 대표 프로그램인 ‘피치비어나잇’도 확대 운영된다. 조치원 대표 먹거리인 파닭과 맥주를 즐기며 공연을 관람할 수 있는 야간 프로그램으로, 가수 홍진영과 DJ 박명수·주디, 트로트 가수 손헌수 등이 무대에 오른다. 행사장에는 약 1200석 규모의 관람 공간도 마련된다.

올해는 신규 콘텐츠도 대거 선보인다. 연서면 항공대대와 협력해 추진하는 헬기 탑승 체험이 처음 운영되며 워터슬라이드와 워터풀, 유아풀, 황토풀 등 물놀이 시설도 조성된다.

또 조치원복숭아 118년의 역사를 상징하는 ‘118개 LED 소원풍등 날리기’가 진행되며 황금복숭아 찾기, 물총 대첩, 복숭아 화채 나눔, 118m 복숭아 가래떡 뽑기 등 다양한 시민 참여형 프로그램도 마련된다.

세종시는 방문객 편의를 위해 분홍색 의상이나 소품을 착용한 방문객을 대상으로 인생네컷 무료 촬영과 할인권 증정 이벤트를 진행한다. 복숭아 구매 고객에게는 구매 순번에 따라 건강검진권을 제공하는 행사도 준비했다.

시는 올해 축제를 통해 방문객 12만명, 복숭아 판매 1만7000상자, 직접 경제효과 30억원을 목표로 하고 있다. 지난해에는 방문객 10만7000명, 복숭아 판매 1만5270상자, 직접 경제효과 24억원을 기록했다.