“받아주는 병원 없었다” 김천서 대전까지 온 31주 임신부, 응급수술·무사 출산

경북 김천서 교통사고로 개방성 분쇄골절 인근 병원 수용 어려움 속 건양대병원 이송 정형외과·산부인과 협진으로 수술 성공 사고 두 달여 만에 건강하게 출산

경북에서 교통사고를 당한 고위험 임신부를 수용해 응급수술을 시행한 건양대병원이 최근 해당 산모의 무사 출산 소식까지 전하며 훈훈한 감동을 주고 있다.

건양대병원은 지난 5월 경북 김천에서 교통사고를 당해 오른쪽 무릎뼈 개방성 분쇄골절을 입은 임신부 A씨(34)가 최근 병원에서 건강한 아이를 출산했다고 20일 밝혔다.

A씨는 지난 5월21일 오후 5시쯤 경북 김천 인근에서 교통사고를 당해 우측 슬개골(무릎뼈)이 노출되는 개방성 분쇄골절을 입었다. 당시 임신 31주차였던 A씨는 긴급수술이 필요한 상황이었지만, 인근 대형병원들은 정형외과·산부인과·신생아실 의료진 부족 등을 이유로 수용이 어려운 것으로 알려졌다.

산모와 태아 모두 위험에 처할 수 있는 긴박한 상황에서 응급의료체계를 통해 건양대병원과 연결됐고 병원 측은 즉시 수용을 결정했다. A씨는 사고 발생 약 8시간 만인 22일 오전 1시쯤 건양대병원 응급실에 도착했다.

만삭에 가까운 임신부의 골절 수술은 마취와 약물 사용, 수술 자세 등이 태아에게 영향을 줄 수 있어 고난도 수술로 꼽힌다. 수술을 집도한 정형외과 김광균 교수는 수술 중 필수적인 엑스레이 촬영 과정에서도 방사선 노출을 최소화하는 등 태아 안전 확보에 주의를 기울였다.

수술 전 과정에는 산부인과 한재원 교수가 참여해 태아 심박수와 산모 상태를 확인했다. 정형외과와 산부인과의 협진 아래 약 1시간 동안 진행된 무릎뼈 고정 수술은 성공적으로 마무리됐다.

수술 이후 회복에 전념한 A씨는 의료진의 관리 속에 건강을 회복했고 지난 16일 건양대병원에서 무사히 출산했다.

A씨는 “타지에서 사고를 당해 갈 곳이 없을 때 건양대병원 의료진이 손을 내밀어 줬다”며 “태아에게 해가 가지 않도록 세심하게 수술해 주고 아이 상태까지 꼼꼼히 살펴준 의료진에게 감사드린다”고 말했다.

김광균 교수는 “당시 환자의 상태와 임신 주수를 고려하면 더 이상 지체할 시간이 없었다”며 “상급종합병원으로서 위급한 환자를 외면하지 않고 생명을 살리는 본연의 역할과 의료적 책임을 다할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.