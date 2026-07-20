연달아 잰 혈압 수치 차이 크다면···심혈관질환·사망 위험 높다









의료기관에서 진료 중 혈압을 재야 할 경우 보통 짧은 간격을 두고 두 차례 이상 이어서 측정한다. 이때 두 측정값의 차이가 클수록 심혈관질환 발생과 사망 위험이 높아질 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

용인세브란스병원 심장내과 배성아 교수, 세브란스병원 심장내과 진인태 교수, 연세대 의대 의생명시스템정보학교실 허석재 교수 연구팀은 이 같은 내용의 연구를 국제학술지 ‘미국심장협회저널(Journal of the American Heart Association)’에 발표했다고 20일 밝혔다. 연구진은 고혈압·심혈관질환 병력이 없던 성인 41만6922명의 영국 바이오뱅크(UK Biobank) 데이터를 활용해 약 16년간 추적 분석했다.

연구진은 진료 시 통상 두 번 이상 재는 혈압 측정값의 차이에 따라 심혈관계 건강에 어떤 영향이 나타나는지 살펴보기 위해 연구를 진행했다. 5분간 안정 후 1분 이상 간격을 두고 두 차례 혈압을 측정한 데이터를 토대로, 수축기 혈압의 차이를 1분위(3㎜Hg 이하), 2분위(4~6㎜Hg), 3분위(7~11㎜Hg), 4분위(12㎜Hg 이상)로 분류한 뒤 집단별 사망과 고혈압·심근경색·뇌졸중·심부전 발생 위험도를 비교했다.

그 결과, 혈압 측정값 간의 차이가 클수록 향후 사망 및 심혈관질환 발생 위험이 높아지는 경향이 확인됐다. 나이, 성별, 흡연, 체질량지수, 기저 혈압 등 영향을 줄 수 있는 요인을 보정한 뒤에도 혈압 차이가 가장 큰 4분위 집단은 가장 작은 1분위 집단보다 사망, 심근경색, 심부전 위험이 각각 7% 높았다. 뇌졸중 위험은 9% 높았으며, 새롭게 고혈압을 진단받을 위험은 19% 높은 것으로 나타났다. 특히 65세 미만 연령층에선 사망·뇌졸중 위험과의 연관성이, 흡연자에겐 사망 위험과의 연관성이 더욱 뚜렷하게 나타났다.

또한 혈압 수치가 높지 않은 사람도 진료 시 혈압 차이가 큰 경우에는 심혈관질환 및 사망 위험이 함께 높아지는 경향이 나타났다. 연구진은 이에 대해 진료 시 혈압 차이를 심혈관 위험 평가 항목에 포함시키면 아직 고혈압으로 진단되지 않은 단계에서도 고위험군을 조기에 찾아내 관리할 수 있는 가능성이 높음을 시사한다고 설명했다. 다만 연구진은 이 연구가 관찰연구인 만큼 인과관계를 단정하기는 어려우며, 병원 밖에서 측정한 혈압 자료가 포함되지 않아 일시적 요인의 영향을 완전히 배제하기는 어렵다는 점에서 향후 추가 연구를 통한 검증이 필요하다고 덧붙였다.

진인태·허석재 교수는 “이번 연구는 혈압의 평균값뿐 아니라 한 번의 짧은 진료 시간 내에 나타나는 혈압 차이가 독립적인 위험 신호가 될 수 있다는 점을 보여준다”며 “추가 장비나 비용 없이 진료실에서 곧바로 사용할 수 있는 단순한 정보가 십수 년 뒤의 건강과 연관된다는 것이 연구 결과의 핵심”이라고 밝혔다.

배성아 교수는 “고혈압 진단 기준에 못 미치는 사람이라도 진료 시 혈압 차이가 크다면 더 자주 혈압을 재보고 일찍 관리에 들어가야 한다는 근거를 제시했다는 데 의미가 있다”고 말했다.