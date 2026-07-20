16년 만에 월드컵 우승 스페인 전역 ‘축제의 밤’···6만명 축하 행사 예고

스페인이 연장전 끝에 아르헨티나를 꺾고 2026 북중미 월드컵 우승을 차지했다. 수도 마드리드를 비롯한 스페인 전역에서는 시민들이 거리로 나와 우승을 축하했다.

스페인은 19일(현지시간) 미국 뉴저지주 이스트러더퍼드 뉴욕·뉴저지 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 결승전에서 디펜딩 챔피언 아르헨티나를 연장전 끝에 1-0으로 꺾고 우승했다.

우승이 확정되자 마드리드 도심 콜론 광장에는 수천 명의 시민이 모여 대형 전광판으로 경기를 지켜봤다. 팬들은 경기 종료 직전 함께 카운트다운을 외친 뒤 종료 휘슬이 울리자 서로를 끌어안고 환호했다. 스페인 국가와 응원가를 부르며 국기를 흔들었고, 차량들은 경적을 울리며 시내를 돌았다.

바르셀로나, 세비야, 발렌시아 등 스페인 전역에서 시민들이 광장과 거리로 나와 승리를 기념했다. 축제 열기는 새벽까지 이어졌다.

축하 행사 과정에서 안전사고도 발생했다. 스페인 일간 ABC에 따르면 서부 도시 시우다드 로드리고에서는 사람들이 우승을 기념하기 위해 올라간 분수대 구조물이 무너지면서 13세 소년 1명이 숨지고 1명이 다쳤다.

우승 열기는 선수단 귀국 행사로 이어질 예정이다. 스페인축구협회는 20일 오후 6시부터 마드리드 시벨레스 광장 커뮤니케이션 궁전 앞 특설무대에서 공식 축하 행사를 연다. 선수단은 오후 9시쯤 도착할 예정이다.

마드리드 시의회는 시벨레스 광장 일대에 6만명 이상이 모일 것으로 예상했다. 당국은 경찰 500명, 민방위대 150명을 배치해 대표팀 이동 경로를 중심으로 교통을 통제할 계획이다. 이에 일부 버스 노선이 우회 운행하고, 일부 지하철역과 국영철도역은 일시 폐쇄된다.