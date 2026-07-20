창간 80주년 경향신문

16년 만에 월드컵 우승 스페인 전역 ‘축제의 밤’···6만명 축하 행사 예고

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

스페인이 연장전 끝에 아르헨티나를 꺾고 2026 북중미 월드컵 우승을 차지했다.

수도 마드리드를 비롯한 스페인 전역에서는 시민들이 거리로 나와 우승을 축하했다.

스페인은 19일 미국 뉴저지주 이스트러더퍼드 뉴욕·뉴저지 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 결승전에서 디펜딩 챔피언 아르헨티나를 연장전 끝에 1-0으로 꺾고 우승했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

16년 만에 월드컵 우승 스페인 전역 ‘축제의 밤’···6만명 축하 행사 예고

입력 2026.07.20 14:17

수정 2026.07.20 14:28

펼치기/접기
  • 백민정 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
19일(현지시간) 월드컵 결승전에서 스페인이 아르헨티나를 꺾고 우승을 차지하자 스페인 팬들이 마드리드 중심가에서 환호하고 있다. AP연합뉴스

19일(현지시간) 월드컵 결승전에서 스페인이 아르헨티나를 꺾고 우승을 차지하자 스페인 팬들이 마드리드 중심가에서 환호하고 있다. AP연합뉴스

스페인이 연장전 끝에 아르헨티나를 꺾고 2026 북중미 월드컵 우승을 차지했다. 수도 마드리드를 비롯한 스페인 전역에서는 시민들이 거리로 나와 우승을 축하했다.

스페인은 19일(현지시간) 미국 뉴저지주 이스트러더퍼드 뉴욕·뉴저지 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 결승전에서 디펜딩 챔피언 아르헨티나를 연장전 끝에 1-0으로 꺾고 우승했다.

우승이 확정되자 마드리드 도심 콜론 광장에는 수천 명의 시민이 모여 대형 전광판으로 경기를 지켜봤다. 팬들은 경기 종료 직전 함께 카운트다운을 외친 뒤 종료 휘슬이 울리자 서로를 끌어안고 환호했다. 스페인 국가와 응원가를 부르며 국기를 흔들었고, 차량들은 경적을 울리며 시내를 돌았다.

바르셀로나, 세비야, 발렌시아 등 스페인 전역에서 시민들이 광장과 거리로 나와 승리를 기념했다. 축제 열기는 새벽까지 이어졌다.

19일(현지시간) 월드컵 결승전에서 스페인의 페란 토레스가 아르헨티나를 상대로 선제골을 넣은 직후 스페인 팬들이 마드리드 중심가에서 환호하고 있다. AP연합뉴스

19일(현지시간) 월드컵 결승전에서 스페인의 페란 토레스가 아르헨티나를 상대로 선제골을 넣은 직후 스페인 팬들이 마드리드 중심가에서 환호하고 있다. AP연합뉴스

축하 행사 과정에서 안전사고도 발생했다. 스페인 일간 ABC에 따르면 서부 도시 시우다드 로드리고에서는 사람들이 우승을 기념하기 위해 올라간 분수대 구조물이 무너지면서 13세 소년 1명이 숨지고 1명이 다쳤다.

우승 열기는 선수단 귀국 행사로 이어질 예정이다. 스페인축구협회는 20일 오후 6시부터 마드리드 시벨레스 광장 커뮤니케이션 궁전 앞 특설무대에서 공식 축하 행사를 연다. 선수단은 오후 9시쯤 도착할 예정이다.

마드리드 시의회는 시벨레스 광장 일대에 6만명 이상이 모일 것으로 예상했다. 당국은 경찰 500명, 민방위대 150명을 배치해 대표팀 이동 경로를 중심으로 교통을 통제할 계획이다. 이에 일부 버스 노선이 우회 운행하고, 일부 지하철역과 국영철도역은 일시 폐쇄된다.

2026 FIFA 월드컵 결승전이 열린 19일(현지시간) 스페인 마드리드에서 스페인 팬들이우승을 축하하고 있다. EPA연합뉴스

2026 FIFA 월드컵 결승전이 열린 19일(현지시간) 스페인 마드리드에서 스페인 팬들이우승을 축하하고 있다. EPA연합뉴스

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글