발달지연 또는 발달장애 우려가 있는 영유아의 조기 검진을 지원하고, 맞춤형 치료 프로그램을 전문적으로 운영하는 ‘성북아이 성장지원센터’가 본격적인 운영에 들어간다.

서울 성북구는 “관내 영유아와 양육자를 위한 맞춤형 전문 발달지원 기관인 성장지원센터가 지난 16일 문을 열고, 운영을 시작했다”고 20일 밝혔다.

센터의 주요 업무는 초기 정밀상담과 발달평가를 통해 영유아의 전반적인 발달 수준과 영역별 특성을 파악하고, 이를 바탕으로 각 아동별 맞춤형 치료 프로그램을 설계·운영하는 것이다. 또 치료 과정 중 지속적인 경과 점검과 심층적인 양육자 상담을 병행해 가정 내에서도 긍정적인 발달 자극이 이어지도록 통합 지원 체계를 제공한다.

센터는 장위행복누림복합센터 1층에 마련했으며, 놀이·언어·인지·감각 통합·집중 치료실과 상담실, 양육자 대기실 등을 모두 갖췄다. 감각 통합 치료실을 도입한 건 서울 자치구 최초다. 구 관계자는 “한층 더 전문적인 재활 서비스를 제공할 수 있을 것”이라고 설명했다.

센터 운영 시간은 월~금 오전 9시~오후 6시이며, 초기 상담은 무료다. 치료실을 이용할 경우 1회당 3만2000원을 내야 한다. 통상 사설 치료 기관의 1회 이용료가 10만원 안팎인 점을 감안하면 상당히 저렴하다.

이승로 성북구청장은 “영유아의 건강한 발달을 위해서는 문제 행동이나 발달 지연을 조기에 발견하고 적기에 맞춤형 전문 치료를 연계해 주는 것이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 아이 키우기 좋은 도시 성북을 만들기 위해 촘촘하고 따뜻한 보육·복지 안전망을 지속해서 넓혀가겠다”고 전했다.