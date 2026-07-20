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서울주택도시공사가 주거용으로 사용할 수 없는 반지하 매입임대주택 공간을 공유창고로 조성한다고 20일 밝혔다.

공유창고는 7월 서초구를 시작으로 9월까지 순차적으로 문을 열 예정이다.

이번 공유창고 전환 사업은 방치된 반지하 유휴 공간을 지역 주민을 위한 생활지원 공간으로 전환하기 위해 추진됐다.

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사람 못사는 반지하, 이제 공유창고로 활용한다···SH, 10개 지점 순차 운영

입력 2026.07.20 14:34

  • 류인하 기자

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황상하 SH사장이 최근 서초구의 한 SH 공유창고 시설을 점검하고 있다. SH제공

황상하 SH사장이 최근 서초구의 한 SH 공유창고 시설을 점검하고 있다. SH제공

서울주택도시공사(SH)가 주거용으로 사용할 수 없는 반지하 매입임대주택 공간을 공유창고로 조성한다고 20일 밝혔다. 공유창고는 7월 서초구를 시작으로 9월까지 순차적으로 문을 열 예정이다.

이번 공유창고 전환 사업은 방치된 반지하 유휴 공간을 지역 주민을 위한 생활지원 공간으로 전환하기 위해 추진됐다. 수납 공간이 부족한 인근 주민들은 저렴한 비용으로 짐 보관 서비스를 이용할 수 있다.

SH는 이번 사업을 위해 민간 공유 창고 운영사인 ‘미니창고 다락’과 협업했다.

SH 관계자는 “새롭게 선보이는 공유창고 브랜드는 ‘SH:ARE(쉐어)’로 지었다”고 밝혔다. SH는 공간과 시설을 제공하고, 민간 운영사는 시스템 운영과 이용자 관리를 맡는다. 다락은 거주용으로 활용하기 어려워 비어 있던 서초·성북·관악구 등의 매입임대 주택 반지하 28가구를 공유창고로 탈바꿈한다.

SH는 7월 서초구를 시작으로 9월까지 총 10개 지점을 순차적으로 열 계획이다. 대상지는 수납 공간이 부족한 주택이 밀집한 지역을 우선 선정했다.

‘SH:ARE’는 정보통신기술 기반 무인 시스템으로 운영돼 스마트폰 애플리케이션(앱)을 통해 예약·결제·출입 관리가 가능하다. 적정 수준의 습도 관리 기능과 폐쇄회로(CC)TV 등 보안 장치를 적용해 누구나 안심하고 이용할 수 있다.

황상하 SH 사장은 “이번 사업은 주거용으로 활용하기 어려워 비어 있던 반지하 공간을 주민 생활 편의를 높이는 실용적인 시설로 전환한 사례”라며 “앞으로도 공사가 보유한 유휴 공간을 적극 활용해 시민 체감도가 높은 생활 밀착형 사업을 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 밝혔다.

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