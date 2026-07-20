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미국이 9일차 대이란 공습을 마무리했다.

이번 공습은 최근 이란의 직접 공격으로 미군 전사자가 발생하자 미군이 보복성 군사 작전을 확대하는 가운데 이뤄졌다.

지난 17일 요르단 내 미군 기지을 겨냥한 이란 공격으로 미군 2명이 숨졌다.

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9일 연속 이란 공습한 미국···트럼프 “전사자들, 위대한 애국자”

입력 2026.07.20 14:34

  • 최민지 기자

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미국 중부사령부가 9일 연속 대이란 공습을 한 19일(현지시간) 이란 내 위치가 알려지지 않은 장소에서 연기가 피어오르고 있다. 로이터연합뉴스

미국 중부사령부가 9일 연속 대이란 공습을 한 19일(현지시간) 이란 내 위치가 알려지지 않은 장소에서 연기가 피어오르고 있다. 로이터연합뉴스

미국이 9일차 대이란 공습을 마무리했다.

미국 중부사령부(CENTCOM)는 19일(현지시간) 엑스를 통해 이란의 군사 지휘센터를 비롯해 방공 및 해안 감시 기지, 미사일·무인기(드론) 발사 기지 등을 타격했다고 밝혔다.

사령부는 “이번 공습을 호르무즈 해협을 통과하는 상선과 민간 선원들을 공격하는 데 사용되는 이란의 군사 능력을 계속 약화시키는 데 목적이 있다”고 설명했다. 이어 “미군은 최고사령관의 지시에 따라 이란에 책임을 묻고 있다”며 “중부사령부 예하 부대는 높은 경계 태세를 유지한 채 언제든지 작전을 수행할 준비가 돼 있다”고 강조했다.

이번 공습은 미 동부시간 19일 오후 7시(이란 기준 20일 오전 2시30분)부터 3시간가량 이어졌다.

이란 현지 언론들은 북서부 도시 타브리즈가 공격을 받았다고 전했다.

도널드 트럼프 대통령은 이날 뉴욕에서 열린 2026 북중미 월드컵 결승전 관람 뒤 기자들과 만나 이란과 전쟁에서 목숨을 잃은 장병들에 대해 “매우 안타깝다. 그들은 위대한 사람, 위대한 애국자”라고 말했다.

이번 공습은 최근 이란의 직접 공격으로 미군 전사자가 발생하자 미군이 보복성 군사 작전을 확대하는 가운데 이뤄졌다. 지난 17일 요르단 내 미군 기지을 겨냥한 이란 공격으로 미군 2명이 숨졌다. 19일에는 이라크에서 미군 1명이 이란 드론 불발탄 해체 작업 중 사망했다.

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