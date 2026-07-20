태양광·센서 결합한 ‘스마트 델리네이터’···올해 여성발명왕에 ‘조정숙 스마트에너지 대표’

제19회 세계여성발명대회 그랑프리 수상 21개국 591점 출품 역대 최대 규모

조정숙 스마트에너지㈜ 대표가 제19회 대한민국 세계여성발명대회에서 최고상인 그랑프리(최우수상)를 수상하며 올해 ‘여성발명왕’에 선정됐다.

지식재산처는 이번 대회에 전 세계 21개국에서 591점 발명품이 출품돼 역대 최대 규모를 기록했다고 20일 밝혔다. 세계여성발명대회는 지식재산처가 주최하고 한국여성발명협회가 주관한다.

조 대표는 ‘지능형 교통정보 송수신용 솔라 델리네이터(시선유도표지)’를 출품해 최고상을 받았다. 이 발명품은 태양광 LED와 교통정보 송수신 센서를 결합한 스마트 교통안전 시설물로, 차량 전조등 반사에 의존하던 기존 시선유도표지의 한계를 개선한 것이 특징이다.

특히 야간이나 악천후 등 다양한 도로 환경에서도 도로 경계를 선명하게 표시할 수 있고 교통정보 송수신 기능을 통해 스마트 교통 인프라 구축에도 활용할 수 있다는 점에서 높은 평가를 받았다.

우수상(세미그랑프리)은 김미경 ㈜이엘산업 대표 ‘경계블록 담수조’, 이미남 ㈜와이에이치라이프 대의 ‘신발 삽입용 지지구’, 마티야 쿠보바 파라하트(우즈베키스탄) ‘배관용 수분 함량 측정기’, 황중산(대만) ‘생분해성 PP 플랫폼’, 파리야 토르크(뉴질랜드) ‘피막 형성 액상 반창고 시스템’ 등에 돌아갔다.

김기범 특허심판원장은 “여성 발명인들의 우수한 기술이 특허 취득과 사업화, 해외시장 진출로 이어질 수 있도록 지원을 확대하겠다”고 말했다.