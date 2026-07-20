창간 80주년 경향신문

인천 쿠팡물류센터 5층에 ‘리튬 배터리’ 로봇 수백대···“불 번지면 건물 전체 연소”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난 18일 발생해 사흘째 화재가 이어지고 있는 인천 쿠팡 물류센터의 5층에 리튬 배터리를 탑재한 로봇 수백대가 있는 것으로 파악됐다.

해당 층으로 연소가 확대될 경우 건물 전체로 번질 우려가 있는 만큼 소방은 연소 확대 저지에 총력을 기울이고 있다.

허석경 인천 서부소방서장은 20일 인천 쿠팡 물류센터 화재 발생 현장에서 브리핑을 열고 " 5층에는 리튬배터리를 사용하는 물류창고용 로봇 수백대가 위치해 있다"며 " 불이 확산하면 건물 전체로 연소가 급격하게 이뤄지게 될 것"이라고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

인천 쿠팡물류센터 5층에 ‘리튬 배터리’ 로봇 수백대···“불 번지면 건물 전체 연소”

입력 2026.07.20 14:44

수정 2026.07.20 15:03

펼치기/접기
  • 김태희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
인천 서해구 쿠팡 물류센터 화재 사흘째인 20일 화재현장에서 소방대원들이 진화작업을 하고 있다. 권도현 기자

인천 서해구 쿠팡 물류센터 화재 사흘째인 20일 화재현장에서 소방대원들이 진화작업을 하고 있다. 권도현 기자

지난 18일 발생해 사흘째 화재가 이어지고 있는 인천 쿠팡 물류센터 5층에 리튬 배터리를 탑재한 로봇 수백대가 있는 것으로 파악됐다. 해당 층으로 불이 번지면 건물 전체 연소가 우려가 있는 만큼 소방은 연소 확대 저지에 집중하고 있다.

허석경 인천 서부소방서장은 20일 인천 쿠팡 물류센터 화재 발생 현장에서 브리핑을 열고 “(물류센터) 5층에는 리튬배터리를 사용하는 물류창고용 로봇 수백대가 있다”며 “(여기로) 불이 확산하면 건물 전체로 연소가 급격하게 이뤄지게 될 것”이라고 밝혔다.

리튬배터리 총량은 국내 전기차에 들어가는 가장 큰 용량 배터리 20개 수준인 것으로 알려졌다.

소방당국은 현재 열화상 드론을 활용해 건물 내 열 축적 상황을 실시간으로 확인하면서 연소가 심한 구역에 장비를 집중적으로 투입해 5층으로 불이 확산하는 것을 막는 데 주력하고 있다.

또 해당 층으로 연소 확대를 방지하기 위해 고가차 등 특수차량 31대를 건물 각 방면에 배치해 불길을 누르는 한편 내부에 대원들을 진입시켜 화재 확산을 막고 있다.

최초 화재는 램프(차량 진출입로)를 기준으로 6층 오른쪽(1번 구역)에서 시작돼 7층으로 불이 번진 것으로 소방은 파악했다. 불길은 이후 6층 왼쪽(2번 구역) 구역과 7층으로 추가 확산한 것으로 나타났다.

소방당국은 현재 국가소방동원령을 유지하며 55시간 넘게 진화 작업을 이어가고 있다. 다만 물류센터 건물 규모가 크고 가연물이 많아 완전 진화까지는 장시간 걸릴 것으로 예상하고 있다.

인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터에서는 18일 오전 6시54분 화재가 발생했다. 소방당국은 화재 발생 2시간21분 만인 전날 오전 9시 15분 대응 1단계를 발령했으며, 오후 12시25분쯤 주변 5~6개 소방서 장비와 인력을 동원하는 대응 2단계를 발령하고 긴급구조통제단을 가동했다. 그러나 불길이 좀처럼 잡히지 않자 같은 날 오후 3시15분 인근 8개 시·도 인력과 장비를 동원하는 국가소방동원령을 발령했다.

층층이 쌓는 적재물에 뻥 뚫린 개방구조…불길 못 막는다

인천 쿠팡 물류센터 화재로 ‘물류센터 안전관리’ 문제가 다시 도마에 올랐다. 물류센터 화재는 대형화·장기화하는 경향을 보여 막대한 재산 피해는 물론 대규모 인명 피해가 발생할 위험이 있다. 실효성 있는 대책을 마련해야 한다는 지적이 나온다. 19일 취재를 종합하면 그간 발생한 물류센터 화재는 완전 진화까지 최소 3일 이상이 걸렸다. 인천 서해구 석남동...

https://www.khan.co.kr/article/202607192134005

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글