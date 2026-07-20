인천 쿠팡물류센터 5층에 ‘리튬 배터리’ 로봇 수백대···“불 번지면 건물 전체 연소”

지난 18일 발생해 사흘째 화재가 이어지고 있는 인천 쿠팡 물류센터 5층에 리튬 배터리를 탑재한 로봇 수백대가 있는 것으로 파악됐다. 해당 층으로 불이 번지면 건물 전체 연소가 우려가 있는 만큼 소방은 연소 확대 저지에 집중하고 있다.

허석경 인천 서부소방서장은 20일 인천 쿠팡 물류센터 화재 발생 현장에서 브리핑을 열고 “(물류센터) 5층에는 리튬배터리를 사용하는 물류창고용 로봇 수백대가 있다”며 “(여기로) 불이 확산하면 건물 전체로 연소가 급격하게 이뤄지게 될 것”이라고 밝혔다.

리튬배터리 총량은 국내 전기차에 들어가는 가장 큰 용량 배터리 20개 수준인 것으로 알려졌다.

소방당국은 현재 열화상 드론을 활용해 건물 내 열 축적 상황을 실시간으로 확인하면서 연소가 심한 구역에 장비를 집중적으로 투입해 5층으로 불이 확산하는 것을 막는 데 주력하고 있다.

또 해당 층으로 연소 확대를 방지하기 위해 고가차 등 특수차량 31대를 건물 각 방면에 배치해 불길을 누르는 한편 내부에 대원들을 진입시켜 화재 확산을 막고 있다.

최초 화재는 램프(차량 진출입로)를 기준으로 6층 오른쪽(1번 구역)에서 시작돼 7층으로 불이 번진 것으로 소방은 파악했다. 불길은 이후 6층 왼쪽(2번 구역) 구역과 7층으로 추가 확산한 것으로 나타났다.

소방당국은 현재 국가소방동원령을 유지하며 55시간 넘게 진화 작업을 이어가고 있다. 다만 물류센터 건물 규모가 크고 가연물이 많아 완전 진화까지는 장시간 걸릴 것으로 예상하고 있다.

인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터에서는 18일 오전 6시54분 화재가 발생했다. 소방당국은 화재 발생 2시간21분 만인 전날 오전 9시 15분 대응 1단계를 발령했으며, 오후 12시25분쯤 주변 5~6개 소방서 장비와 인력을 동원하는 대응 2단계를 발령하고 긴급구조통제단을 가동했다. 그러나 불길이 좀처럼 잡히지 않자 같은 날 오후 3시15분 인근 8개 시·도 인력과 장비를 동원하는 국가소방동원령을 발령했다.