울산 조선소 20대 이주노동자 끼임사…노조 “명백한 기업 살인”

HD현대 계열사 올해 4번째 중대재해

HD현대중공업 울산조선소에서 발생한 외국인 노동자 끼임 사망사고와 관련해 노동조합이 “생산 최우선 경영이 부른 명백한 기업 살인”이라며 안전대책 마련을 촉구했다.

20일 고용노동부에 따르면 지난 18일 오후 HD현대중공업 울산조선소에서 하청업체 소속 우즈베키스탄 국적의 26세 노동자 A씨가 건조 중이던 액화천연가스(LNG) 운반선 내부에서 선체면을 다듬는 사상 작업을 하던 중 곤돌라와 상부에 설치된 족장(작업발판) 사이에 끼인 채 발견됐다. A씨는 의식불명 상태로 병원에 이송됐으나 끝내 사망했다. 노동부는 사고 직후 작업중지 명령을 내리고 경찰과 함께 산업안전보건법·중대재해처벌법 위반 여부를 조사하고 있다.

민주노총 금속노조 현대중공업지부는 이날 성명을 내고 “곤돌라에는 과상승 방지장치가 설치돼 있지만 사고 당시 작업 반경 안에 족장이 설치돼 있어 장치가 제대로 기능할 수 없는 상태였다”며 “위험성 평가를 다시 하고 과상승 방지장치를 조정하거나 곤돌라 위치를 변경했어야 했지만 이런 조치가 이뤄지지 않았다”고 주장했다.

노조는 사고 이후 협력업체가 노조 관계자들의 사무실 출입을 막았다며 산재 은폐 의혹을 제기했다. 또 고인의 동료 이주노동자들과 면담한 결과 이들이 높은 노동 강도와 부족한 안전교육, 작업 속도 압박에 시달렸다고 주장했다. 노조는 “위험천만한 조선소 현장은 매일 노동자의 목숨을 위협하고 있다”며 “원청에서 하청으로, 다시 이주노동자로 이어지는 위험의 외주화 구조 속에서 안전 책임이 가장 취약한 노동자들에게 떠넘겨지고 있다”고 규탄했다.

HD현대중공업은 “유명을 달리한 고인과 유가족께 깊은 애도를 표한다”며 “관계기관 조사에 성실히 협조하겠다”고 밝혔다.

이번 사고는 HD현대 계열사에서 올해 발생한 네 번째 중대재해다. 지난 4월 HD현대중공업 울산조선소 잠수함 공장 화재로 작업자 1명이 숨졌고, 6월에는 HD현대삼호에서 선박 계류 작업 중 노동자가 사망했다. 지난 9일에는 HD현대엠앤에스 사업장에서 천장크레인 정비 작업을 하던 노동자가 추락해 숨졌다.

노동부는 하반기부터 동일한 유형의 중대재해가 반복 발생한 사업장을 특별감독한다고 밝힌 바 있다. 다만 노동부 관계자는 “이번 사고는 동일 유형의 사고가 반복된 경우는 아니어서 특별감독 대상은 아니다”라고 말했다.