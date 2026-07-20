전남광주 첫 부시장 임용 ‘200대 1’···차관급 기대감 추천 몰려

지방직 2명 시민추천 도입, 400명 접수 여성 부시장 관심…배심원·온라인 투표

전남광주시 첫 부시장 임용을 위한 후보자 시민추천이 ‘200대 1’ 경쟁률을 기록했다. 차관급으로 격상된 부시장은 시민들이 임용 과정에 직접 참여해 정책 등을 듣고 최종 후보군을 선정한다.

전남광주시는 20일 “지방직 부시장 2명을 임용하기 위해 전국에서 처음 도입한 ‘시민추천제’를 통해 모두 400여명 후보가 접수됐다”고 밝혔다.

광주시와 전남도가 통합해 지난 1일 출범한 전남광주시는 특별법에 따라 부시장 4명을 둘 수 있다. 2명은 정무직 국가공무원, 2명은 정무직 지방공무원으로 임용한다.

기존 1급이었던 부시장 직급도 ‘차관급’으로 상향됐다. 전남광주시는 지방직 부시장으로 첨단산업·노동·일자리 전문가 1명, 시민주권·청년·보건복지·양성평등 전문가 1명 등 2명을 임용한다.

전남광주시는 인사혁신처 ‘국민추천제’ 홈페이지를 통해 지난 10일부터 15일까지 후보자 추천을 받았다. 접수된 후보자는 모두 400여명에 달한다. 전 국회의원과 광역단체 부단체장, 기초단체장, 광역의원 등을 지낸 인사들도 포함된 것으로 알려졌다.

이중 여성 후보자도 100여명에 이른다. 민형배 전남광주시장이 그동안 “4명 부시장 중 1명은 여성으로 임명하겠다”고 밝혀온 만큼 차관급 여성 부시장이 임용될지 관심사다.

전남광주시는 검증위원회를 통해 추천자들의 자격요건과 직무수행계획 등을 심사해 5배수 후보자를 선정한다. 이후 시민배심원단 현장 심사와 온라인 주민투표를 각각 50%씩 반영해 분야별로 3배수 부시장 후보자를 선정할 예정이다.

시민배심원단은 27개 시·구·군에서 각 4명씩 추천해 구성된다. 온라인 주민투표는 시·구·군별 인구비례로 진행된다. 시장은 시민추천제를 통해 분야별 최종 후보자로 추천된 3명 중에서 1명을 선정, 전남광주시의회에 인사청문을 요청하게 된다.

전남광주시 관계자는 “부시장 시민추천제는 시민이 시정에 직접 참여하는 시민주권행정의 출발점”이라며 “공정하고 투명한 검증을 거쳐 다음 달 중으로 부시장을 임명할 수 있을 것”이라고 말했다.