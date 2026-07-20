삼성바이오, 국내 업계 최대 2조7000억원에 폴리펩타이드 인수···비만약 등 펩타이드 CDMO 시장 공략

삼성바이오로직스(삼성바이오)가 2조7000억원을 들여 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업을 인수한다. 국내 제약·바이오 업계 인수 합병(M&A) 사례 중 최대 규모다. 이번 인수로 삼성바이오는 항체의약품 중심 CDMO에서 펩타이드 의약품을 아우르는 생산 체계를 구축하게 됐다. 비만·당뇨 치료제를 비롯한 고성장 시장에 본격적으로 진입하는 동시에 유럽·미국·인도 생산 거점과 고객 기반을 확보해 글로벌 경쟁력을 끌어올릴 수 있을 것으로 예상된다.

삼성바이오는 20일 공시를 통해 스위스 바르에 본사를 둔 폴리펩타이드 그룹과 인수 계약을 체결했다고 밝혔다. 인수금액은 14억6000만스위스프랑(약 2조7000억원)으로 국내 제약·바이오 업계 인수·합병 사례 중 가장 큰 규모다. 삼성바이오는 대주주 지분 인수와 공개매수를 통해 연말까지 폴리펩타이드 그룹 지분 100%를 확보할 계획이다.

이번 인수는 삼성바이오가 기존 항체의약품과 mRNA(메신저 리보핵산), ADC(항체 약물 접합제)에 이어 펩타이드 의약품까지 사업 포트폴리오를 넓히려는 전략의 일환이다. 특히 최근 비만 치료제 열풍을 계기로 고성장하는 펩타이드 CDMO 시장에 본격 진출하려는 전략으로 풀이된다.

펩타이드는 단백질 기본 단위인 아미노산 2~50개가 연결된 물질이다. 체내에서 호르몬이나 세포 사이에서 신호를 전달해 호르몬 생성 등 생리 활성을 조절한다. 펩타이드 의약품은 이를 인공적으로 합성한 의약품으로, 비만·당뇨 치료제로 주목받는 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 계열이 대표적이다.

펩타이드 의약품은 비만·당뇨와 같은 대사질환 치료제를 넘어 항암제 및 알츠하이머 등 뇌 질환 치료제, 희귀 질환 치료제로도 적용 범위를 빠르게 넓혀가고 있다. 현재 전 세계적으로 170개 이상의 펩타이드 의약품이 임상 개발 단계에 있고, 80개 이상은 상업화에 성공했다.

이에 따라 펩타이드 의약품 전문 생산에 대한 수요도 늘고 있다. 시장조사업체인 비즈니스 리서치 인사이트에 따르면, 글로벌 펩타이드 CDMO 시장 규모는 올해 55억2000만달러(약 8조1806억원)에서 연평균 20.3%씩 성장해 2035년에는 291억4000만달러(약 43조1855억원)가 될 것으로 전망된다.

삼성바이오가 인수 계약을 맺은 폴리펩타이드 그룹은 이런 ‘펩타이드 의약품’을 전문적으로 위탁개발·생산(CDMO)하는 기업이다. 펩타이드 치료제 관련 개발・생산 실적을 1000건 이상 보유하고 있고, 신약 후보 물질의 공정 개발 역량에서도 업계 최고 수준의 역량을 지닌 것으로 평가받는다. 특히 펩타이드 생산에 필요한 원료인 유기용매의 사용량을 크게 줄이는 제조 기술을 확보해 생산 효율성과 친환경 경쟁력을 갖췄다는 평가를 받는다.

삼성바이오는 이번 인수로 양사의 전문성과 고객 기반을 활용한 교차 수주 기회가 확대될 것으로 기대하고 있다. 항체의약품과 펩타이드 치료제를 함께 개발하는 글로벌 제약사가 많은 만큼 기존 고객을 상대로 추가 수주를 확보할 수 있다는 설명이다.

글로벌 생산 거점과 인력도 확대된다. 폴리펩타이드 그룹은 현재 스웨덴·벨기에·미국·프랑스·인도 등 5개국에서 6개의 생산시설과 연구개발(R&D) 센터를 운영하고 있고, 1500여명의 전문 인력도 보유하고 있다. 삼성바이오로직스 관계자는 “미국 록빌에 있는 기존 생산시설과 연계해 다국적 제약사와의 접근성을 높이고 지역별 공급망 변화에도 유연하게 대응할 수 있게 됐다”고 설명했다. 삼성바이오는 올해 3분기에는 현재 운영 중인 미국과 일본에 이어 네덜란드에도 영업사무소를 열 계획이다.

삼성바이오로직스는 폴리펩타이드 그룹이 수행 중인 기존 CDMO 계약도 함께 승계해 안정적인 수주 기반을 확보하게 된다. 아울러 펩타이드 시장 확대에 맞춰 생산시설 확충도 검토해 고객 수요에 적기 대응한다는 방침이다.

존 림 삼성바이오로직스 대표이사는 “이번 인수는 생산능력, 사업 포트폴리오, 글로벌 거점 등 3대 성장축을 모두 아우르는 전략적 결정으로 기업가치와 주주가치 제고에 기여할 것”이라며 “두 회사는 독보적인 역량을 결합해 고객에게 더 폭넓고 우수한 솔루션을 제공하고 글로벌 CDMO 시장에서의 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.