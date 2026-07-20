오늘의 인사-법무부 외

■법무부 ◇고위공무원 승진 △국적·통합정책단장 한재용
■보건복지부 ◇실장급 승진 △대변인 권병기 ◇실장급 전보 △지역필수공공의료실장 손영래 ◇국장급 전보 △의료자원정책관 임을기 △건강보험정책국장 유주헌 ◇국장급 직제개편 △지역필수의료정책관 고형우 △공공의료정책관 이중규 ◇과장급 전보 △혁신행정담당관 김정연 △복지정보운영과장 임장호 △기금운용관리과장 임현규 △장애인건강과장 김성철 △보건의료정책과장 김영학 △의료체계혁신과장 양정석 △의료인력정책과장 정연희 △혈액장기정책과장 허창호 △지역의료인력양성과장 민차영 △국립대병원정책과장 김도균 △재난의료정책과장 박성원 ◇과장급 직제개편 △기금운용제도과장 백진주 △의료인공지능데이터정책과장 박정환 △지역필수의료총괄과장 이영재 △공공의료정책과장 백형기 ◇과장급 전보 △감사담당관 정도희 △규제개혁법무담당관 이두리 △제약바이오산업과장 오성일
■법제처 ◇서기관 전보 △법제조정정책관실 임정은
■지식재산처 △특허심판원 수석심판장 좌승관
■국세청 ◇고위공무원 승진 △서울지방국세청 성실납세지원국장 장우정 △중부지방국세청 징세송무국장 강동훈 ◇부이사관 전보 △서울지방국세청 감사관 전애진 △〃 징세관 박근재 △대구지방국세청 조사1국장 김동현
■국민권익위원회 ◇과장급 △심사기획과장 윤영국 △민원조사기획과장 김영희 △달리는신문고과장 홍영철 △특별민원심사과장 김남영
■한국인터넷진흥원 ◇단장급 보임 △개인정보조사단장 임진수
■한국지능정보사회진흥원 ◇부서장급 △경영기획실장 이재호 △인공지능정부본부장 정준원 △공공지능데이터본부장 박상현
■IBK투자증권 ◇부장 승진 및 신규보임 △심사부장 김종현 △결제업무부장 유상준 ◇차장 신규보임 △IBK WM센터 강남센트럴 센터장 송채영 △〃 남동산단 센터장 조수환 ◇영업이사 승진 △영업부장 임주환 △IBK WM센터 반포자이 센터장 김재경 △강남센터 김도연 △법인영업부 최인원 △멀티에셋운용부 문기람 ◇전문이사 승진 △디지털개발부장 양철수 △금융소비자지원부장 이동훈 ◇부장 승진 △IBK WM센터 부산 센터장 윤성곤 △IPO2부장 조정민 △SME투자부장 구자열 △혁신기업분석부 김태현 △디지털혁신부 윤영선 △ESG경영부 최혁순 △상품운용부 이지원 ◇차장 승진 △IBK WM센터 판교 권경미 △〃 평촌 정성현 △〃 부산 김소민 △구조화금융2부 김준섭 △인사부 이경수
■SGI서울보증 ◇본부장 △광화문금융센터 안병준 ◇부서장 △신논현지점 장용도 △성남지점 박진규 △역삼지점 김경록 △구로디지털지점 서봉국 △영남보상센터 이종탁 △창원지점 정성욱 △남대문지점 홍상우 △삼성지점 차호영 △기획부 허원준 △여의도지점 김성수 △울산지점 배주만 △광주금남로지점 추범석 △리스크관리1실 윤성곤 △신용평가부 양진희 △기업회생부 장중혁 △대전지점 최지영 △화성지점 김응권 △순천지점 한상덕 △평택지점 김남훈 △동대문지점 이상훈 △금융보상센터 차재천 △강남신용지원단 이영식 △인천지점 민승재 △광화문금융센터 부장 윤종섭 △마곡지점 홍영표 △부산경남본부 수석 유원현 △광화문금융센터 부장 한지선 △진주지점 노성진 △서울강남본부 수석 박동훈 △광화문금융센터 부장 김정진 △부산경남본부 수석 박재용 △총무부 김충군 △광주지점 전경영 △인천경원본부 수석 장범수 △해외영업부 송창현 △광화문금융센터 수석 양승철 △IT전략부 윤정훈 △해외사업부 윤중근 △준법지원실 최태명 △서산지점 원석 △광화문금융센터 부장 김재형 △인천경원본부 수석 이바울 △대전충청본부 수석 김대웅 △광주호남본부 수석 임동선 △해외사업부 수석 강긍엽 ◇출장소장 △동래지점 양산출장소 김인숙 △강릉지점 동해출장소 이상철