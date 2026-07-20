오늘의 부고-황병훈 춘천MBC 보도제작국장 부친상 외

■곽신숙씨 별세, 김영준 UPI 부회장 배우자상, 김남덕·온순·온실·온심씨 부친상, 김옥현씨 시모상=20일 신촌세브란스병원. 발인 22일 오전 9시 (02)2227-7500
■황준구씨 별세, 병춘 MBC강원영동 심의홍보실 국장·병훈 춘천MBC 보도제작국장 부친상=19일 춘천 호반병원. 발인 22일 (033)252-0046
■조연수씨 별세, 이선택·선옥·선영·선숙씨·선미 영동농협 경영본부장·계숙씨 모친상, 김갑용 충청매일 부국장 장모상=20일 영동병원. 발인 22일 (0507)1472-4499
■유학림씨 별세, 위충열 한국자산관리공사 경남지역본부장 장인상=19일 순천의료원. 발인 22일 (061)759-9090
■이신자씨 별세, 이승철 전 한라일보 기자·진희씨 모친상=20일 제주 부민장례식장. 발인 22일 (064)742-5000
■문순봉씨 별세, 고수용 안성인쇄사 대표 모친상, 고지영 JIBS 보도영상국 부장·원혁 파라다이스시티호텔 일본 세일즈 부장 조모상, 이승배 YTN 도쿄특파원 처조모상=19일 제주 부민장례식장. 발인 21일 (064)742-5000