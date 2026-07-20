신발 밑창에 필로폰 1kg 숨겨···103억원대 필로폰 유통 조직 검거

캄보디아에서 다량의 필로폰을 국내로 밀반입해 판매한 일당이 검찰에 넘겨졌다.

서울 중랑경찰서는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률, 마약류관리에관한법률 위반 등 혐의로 필로폰 유통 조직 총책인 40대 남성 A씨를 포함한 17명을 검거했다고 20일 밝혔다. 이중 11명은 구속 상태로 검찰에 송치하고 6명은 불구속 송치했다.

경찰은 이 과정에서 필로폰 3.2kg과 신종마약인 왁스 234g, 대마 349g을 압수했다. 압수된 필로폰은 시가 103억원 상당으로, 약 10만 여명이 투약할 수 있는 분량이다.

경찰은 지난 3월17일 필로폰 투약 피의자를 검거한 뒤 마약 유통 경로를 추적해왔다. 지난 5월29일 추적을 피해 다니던 총책 A씨를 한 고속도로 휴게소에서 검거했다. 당시 A씨가 차량 트렁크에 보관하던 필로폰 2kg도 함께 압수했다.

경찰은 또 말레이시아 국적의 여성 운반책 2명 중 1명이 재입국한다는 첩보를 입수, 인천국제공항경찰대와 공조해 지난 8일 입국 현장에서 검거했다. 이 여성은 필로폰 약 1kg을 운동화 밑창에 500g씩 나눠 숨겨 밀반입한 것으로 조사됐다.

경찰 관계자는 “캄보디아 현지에서 국내에 필로폰을 제공한 피의자와 아직 검거하지 못한 유통책에 대해서도 수사를 이어가고 있다”고 밝혔다.