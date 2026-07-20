‘여왕 탄생’ 막은 다카이치 내각, 지지율 40%대로···역대 최저

다카이치 사나에 일본 총리 내각 지지율이 출범 이후 최저 수준을 기록했다. 여성의 왕위 승계를 막는 내용의 ‘황실전범’(皇室典範) 개정안이 여론의 지지를 받지 못한 데 따른 것으로 풀이된다.

20일 마이니치신문이 공개한 전국 여론조사(18~19일 실시)에 따르면 다카이치 내각 지지율은 41%로 6월(51%)보다 10%포인트 하락했다. 지난해 10월 내각 출범 이후 가장 낮은 수치다.

내각을 지지하지 않는다는 응답은 44%로 집계됐다. 지지하지 않는다는 응답이 앞선 것은 다카이치 내각 출범 이후 처음이다.

같은 날 아사히신문이 공개한 여론조사 결과도 비슷하다. 다카이치 내각 지지율은 53%로 6월 조사(60%)보다 하락했다. 내각을 지지하지 않는다는 응답은 35%로 6월(27%)보다 상승했다.

지지율 하락의 배경에는 황실전범 개정이 있다고 아사히신문은 분석했다. 황실전범 개정에 대해 ‘국민의 이해를 얻지 못했다’고 한 응답자의 내각 지지율이 42%로 전체 평균보다 낮고 이들의 내각 비지지율은 49%로 전체 평균 35%보다 높다고 신문은 설명했다.

여왕 탄생을 막은 황실전범 개정에 대해서도 반대 여론이 높았다. ‘납득할 수 있다’는 응답이 29%에 그쳤지만 ‘납득할 수 없다’는 응답은 62%로 2배 이상 많았다.

지난 17일 일본 참의원은 전후 왕족 신분을 박탈당한 구 왕족 가문의 남계 남성을 양자로 맞이할 수 있도록 하는 내용의 개정안을 통과시켰다. 개정안에 따라 양자의 아들이 왕위 계승 자격을 갖게 된다. 현 나루히토 일왕의 외동딸인 아이코 공주 대신 남성이 왕위를 이을 수 있도록 사실상 남과 다름없는 먼 친척 남성을 양자로 들이기로 한 결정에 대해 비판 여론이 잦아들지 않고 있다.

특히 일본 최초의 여성 총리인 다카이치 총리가 여왕 탄생에는 반대하고 나서는 데 대한 지적도 이어지고 있다.