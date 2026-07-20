창간 80주년 경향신문

가온전선, 올해 상반기 영업이익 640억원…반기 기준 최대 실적

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

가온전선이 올해 상반기 역대 최대 실적을 달성했다.

가온전선은 LSCUS 올해 매출이 지난해 두 배 가까이 증가할 것이라고 내다봤다.

정현 가온전선 대표는 "AI 데이터센터와 전력망 투자를 중심으로 미국 전력 인프라 시장의 성장세가 이어지고 있다"며 "본사 수출 확대와 LSCUS의 성장을 기반으로 하반기에도 매출 성장과 수익성 개선을 이어가겠다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

가온전선, 올해 상반기 영업이익 640억원…반기 기준 최대 실적

입력 2026.07.20 15:16

  • 손우성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

상반기 매출은 1조6330억원

미국 전력 시장 공략 효과

가온전선 군포 사업장 전경. 가온전선 제공

가온전선 군포 사업장 전경. 가온전선 제공

가온전선이 올해 상반기 역대 최대 실적을 달성했다. 미국 전력 시장을 공략한 결과다.

가온전선은 20일 올해 상반기 잠정 매출 1조6330억원, 영업이익 640억원을 기록했다고 밝혔다. 지난해 상반기보다 매출은 27.3%, 영업이익은 41.8% 증가했다. 매출과 영업이익 모두 반기 기준 최대 실적이다.

가온전선은 “영업이익 증가율이 매출 증가율을 크게 웃돌며 고부가 제품 중심의 사업 구조 전환에 따른 수익성 개선이 본격화되고 있다”고 설명했다.

미국 전력 시장 진출이 호실적 배경으로 꼽힌다. 미국 정부와 빅테크 기업의 인공지능(AI) 데이터센터와 재생에너지 투자 확대로 케이블, 버스덕트 수요가 늘었기 때문이다. 가온전선은 “배전 케이블 수출은 미국 내 공급 부족과 전력망 투자 확대에 힘입어 꾸준히 증가하고 있다”고 밝혔다.

미국 생산법인 LSCUS 성장도 실적 달성에 도움이 됐다. 가온전선은 LSCUS 올해 매출이 지난해 두 배 가까이 증가할 것이라고 내다봤다.

정현 가온전선 대표는 “AI 데이터센터와 전력망 투자를 중심으로 미국 전력 인프라 시장의 성장세가 이어지고 있다”며 “본사 수출 확대와 LSCUS의 성장을 기반으로 하반기에도 매출 성장과 수익성 개선을 이어가겠다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글