가온전선, 올해 상반기 영업이익 640억원…반기 기준 최대 실적

상반기 매출은 1조6330억원 미국 전력 시장 공략 효과

가온전선이 올해 상반기 역대 최대 실적을 달성했다. 미국 전력 시장을 공략한 결과다.

가온전선은 20일 올해 상반기 잠정 매출 1조6330억원, 영업이익 640억원을 기록했다고 밝혔다. 지난해 상반기보다 매출은 27.3%, 영업이익은 41.8% 증가했다. 매출과 영업이익 모두 반기 기준 최대 실적이다.

가온전선은 “영업이익 증가율이 매출 증가율을 크게 웃돌며 고부가 제품 중심의 사업 구조 전환에 따른 수익성 개선이 본격화되고 있다”고 설명했다.

미국 전력 시장 진출이 호실적 배경으로 꼽힌다. 미국 정부와 빅테크 기업의 인공지능(AI) 데이터센터와 재생에너지 투자 확대로 케이블, 버스덕트 수요가 늘었기 때문이다. 가온전선은 “배전 케이블 수출은 미국 내 공급 부족과 전력망 투자 확대에 힘입어 꾸준히 증가하고 있다”고 밝혔다.

미국 생산법인 LSCUS 성장도 실적 달성에 도움이 됐다. 가온전선은 LSCUS 올해 매출이 지난해 두 배 가까이 증가할 것이라고 내다봤다.

정현 가온전선 대표는 “AI 데이터센터와 전력망 투자를 중심으로 미국 전력 인프라 시장의 성장세가 이어지고 있다”며 “본사 수출 확대와 LSCUS의 성장을 기반으로 하반기에도 매출 성장과 수익성 개선을 이어가겠다”고 말했다.