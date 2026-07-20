전남광주 인수위 “2030년 기업투자 200조·개인소득 4만달러 목표”

민형배 전남광주통합특별시장 인수위원회인 전남광주대전환기획위원회가 2030년까지 글로벌 기업 투자 200조원을 유치하고 개인소득 4만달러, 제조업 매출 500조원을 달성한다는 목표를 제시했다.

인수위는 20일 무안청사 왕인실에서 활동성과 공유회를 열고 이 같은 내용이 담긴 시정기획서와 활동백서를 민 시장에게 전달했다. 시정기획서에는 통합특별시 출범 이후 추진할 정책 방향과 분야별 실행 과제가 담겼다.

정은승 위원장은 “함께 고민하고 치열하게 토론했던 원칙과 나아갈 방향에 대한 지혜를 담았다”며 “시정 곳곳에서 수시로 꺼내 쓰는 살아 있는 나침반이 되길 바란다”고 말했다.

인수위는 통합시의 시정 비전을 ‘압도적 성장, 함께 사는 특별시’로 정했다. 통합을 행정구역 결합에 그치지 않고 산업과 소득, 생활 여건의 동반 성장으로 이어가겠다는 구상이다.

시정 운영의 기준으로는 비약성장과 균형발전, 기본사회, 녹색도시, 시민주권 등 5대 원칙을 제안했다. 기업 투자와 제조업 성장을 촉진하는 동시에 지역 간 격차를 줄이고 시민의 정책 참여를 확대하는 데 초점을 맞췄다.

이를 실현하기 위한 7대 추진전략도 제시했다. 미래산업으로 도약하는 경제특별시를 비롯해 함께 성장하는 균형발전특별시, 도농 균형을 완성하는 농생명산업특별시, 시민의 삶을 책임지는 기본사회특별시가 포함됐다.

글로컬 문화관광특별시와 동아시아 생태도시를 지향하는 녹색특별시, 모두의 목소리로 열어가는 시민주권특별시도 추진전략에 담겼다. 인수위는 7대 전략을 구체화한 40개 정책과제와 104개 세부 추진과제를 마련했다.

시민이 일상에서 체감할 수 있는 사업도 제안했다. 행정 과정을 실시간으로 공개하는 ‘온에어(On-Air) 특별시’를 운영하고 통합시민의 소속감과 행정 편의를 높이기 위한 디지털시민증을 발급하는 방안이다.

광주와 전남을 하나의 생활권으로 연결하기 위한 광역버스 노선 신설과 인공지능 기반 재난 위험 예측·감시체계 구축도 포함됐다. 통합 이후 교통 접근성을 높이고 재난 대응의 정확성과 신속성을 강화하겠다는 취지다.

지난 6월8일 출범한 인수위는 7개 분과를 중심으로 통합시의 초기 정책 방향과 주요 현안을 논의했다. 전문가 간담회와 분과별 집중 논의를 거쳐 정책과제를 발굴하고 시정 운영 원칙과 추진전략을 정리했다.

인수위는 이날 활동성과 공유회를 끝으로 43일간의 공식 활동을 마쳤다. 시정기획서와 활동백서는 민선 1기 통합특별시가 추진할 비전과 핵심 정책을 정리한 첫 정책 청사진으로 활용될 예정이다.

민 시장은 인사말을 통해 “청년이 나고 자란 고향에서 기회를 찾고, 기업이 전남광주에서 미래를 그리고, 시민의 일상이 분명하게 나아지는 통합특별시를 열겠다”고 말했다.