‘나흘째 집중호우’ 피해신고 820여건···경북 북부 등 추가 피해 우려

나흘째 이어진 집중호우로 인해 전국 곳곳에서 주택과 도로가 물에 잠기고 토사와 낙석이 밀려 내려오는 등 피해가 잇따랐다. 21일에도 수도권과 경북 북부 등 중부지방을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 폭우가 예보돼 있어 추가 피해가 우려된다.

20일 중앙재난안전대책본부(중대본) ‘호우 대처상황 보고’를 보면, 오전 4시 기준 주택·도로 침수, 토사·낙석 유출 등 피해 신고는 총 828건으로 집계됐다. 다행히 인명피해는 발생하지 않은 것으로 잠정 집계됐으나, 주택 침수와 산사태·옹벽붕괴 우려 등으로 대구·세종·경기·충북·충남·경북 등 6개 시·도에서 이재민 120명가량이 임시주거시설 등에 머물고 있다.

지난 17일부터 이날 오전 5시까지 누적 강수량은 경북 영주 206.8㎜, 경기 파주 197.5㎜, 경기 동두천 195.5㎜, 강원 철원 171.1㎜, 경기 양주 170.5㎜, 서울 강서 164.5㎜ 등으로 집계됐다.

지난해 대규모 산불 피해를 본 경북 안동·의성 지역 주민들은 지난 주말과 휴일 쏟아진 폭우로 이중고를 겪고 있다. 지난 17일부터 이날 오후 4시까지 안동과 의성의 누적 강수량은 각각 106.0㎜, 130.2㎜으로, 이 비로 산불 이재민들이 지내는 안동 일직면과 의성 구계리 임시주택 20동에 비와 토사가 유입돼 침수 피해를 입었다. 거주민들은 임시주택에서 나와 현재 경로당과 의성체육관 등에서 생활하고 있다.

지난 주말에는 경기 양주 광사동 단독주택 건물의 축대가 무너져 거주자 1명이 다쳤고, 고양 화전동 일대 15가구가 침수 피해를 입었다. 강원 영월군 국도 31호선 녹전 교차로 일대와 팔공산·태백산 등 5개 국립공원 60여개 구간의 통행도 제한됐다.

장맛비는 이번주까지 이어질 것으로 예보됐다. 기상청에 따르면 이날부터 21일까지 수도권 등 중부지방을 중심으로 최대 120㎜ 비가 내릴 것으로 전망된다. 특히 경북 중·북부에 이날 밤 사이에 시간당 20∼30㎜ 강한 비를 포함해 최대 60㎜의 비가 예보된 상태다.

행정안전부는 이번 집중호우로 피해를 입은 경기·강원·경북 등 3개 시·도에 재난안전특별교부세(재난특교세) 16억원을 추가 지원하기로 했다. 재난특교세는 피해시설 응급복구와 이재민 구호, 토사·낙석 제거, 위험시설 긴급 안전조치 등에 활용된다. 대구·경북 지역에는 호우피해 복구와 함께 폭염 대응 을 위한 재난구호지원사업비 1억2000만원도 지원한다.

행안부는 현재 중대본 2단계를 가동하고 피해 상황을 관리하고 있다고 설명했다. 행안부 관계자는 “지난해 대형 산불 피해를 입은 의성과 안동 지역에서는 산불 피해지와 임시주거시설 등의 추가 피해가 우려된다”며 “이번 재난특교세 지원은 피해지역의 신속한 응급복구와 산사태 등 2차 피해 방지를 위한 선제적 조치”라고 설명했다.