제주의 신비···“작은 오름 지하에 거대한 용암돔이 숨어있었네”

더데오름 땅 속에 최소 360m 규모 화산체 “더데오름, 산방산과 같은 거대한 용암돔 형태” 시추코어 연대측정 구체적인 형성 연대 규명 계획

제주 서귀포에 있는 작은 규모의 오름인 ‘더데오름’ 지하에 산방산 규모에 버금가는 거대한 용암돔이 숨어 있는 것으로 확인됐다.

한라산연구부는 제주 전역의 화산 활동사를 규명하는 ‘제주 전역 지질도 구축’ 연구 과제를 수행하는 과정에서 서귀포 상예동 더데오름에서 북동쪽으로 약 200m 떨어진 시추공에서 거대한 조면암질 용암돔 흔적을 확인했다고 20일 밝혔다.

해당 시추공은 해발 약 198m 지점에서 굴착을 시작해 현재 지표 아래 330m까지 시추가 진행 중이다.

조사 결과 지표에서 약 109m 깊이까지는 여러 용암층과 퇴적층이 번갈아 나타났다. 반면 지하 109m부터 현재 시추공 최하부인 330m까지 약 221m 구간에서는 더데오름을 구성하는 암석과 동일한 조면암이 연속적으로 분포하고 있었다.

이 같은 시추자료와 인근 더데오름과의 지형적 관계를 종합하면 더데오름 용암돔은 최소 해발 -132m 지점부터 더데오름 정상부 표고 228.4m까지 최소 360m 이상의 규모를 갖는 것으로 추정된다. 이는 제주의 대표적인 용암돔인 산방산(고도 395m, 비고 345m)과 견줄만한 규모다.

연구부는 이번 조사 결과 현재 해발고도 228.4m, 비고 48m의 비교적 낮은 오름인 더데오름이 과거에는 산방산과 같은 거대한 용암돔 형태였을 것으로 추정하고 있다. 이후 오랜 시간에 걸쳐 주변 용암류에 덮이면서 현재와 같은 작은 오름 형태로 남았을 가능성이 크다는 분석이다.

특히 현재 시추가 진행 중인 지하 330m에서도 조면암체 하부 경계가 확인되지 않은 만큼 실제 화산체 규모는 이보다 더 깊은 곳까지 이어질 가능성도 있다.

더데오름 조면암돔은 산방산의 현재 기저 고도인 해발 50m보다 182m 이상 낮은 지점(해발 –132m 이하)에서부터 형성되기 시작한 것으로 추정된다. 이에 따라 산방산과 비슷한 시기에 형성됐거나 그보다 앞섰을 가능성이 검토되고 있다.

연구부는 시추코어에서 채취한 암석 시료의 정밀 분석과 연대측정이 마무리되는 올해 연말쯤 구체적인 형성 연대를 도출할 수 있을 것으로 예상한다. 또 분석 결과를 토대로 더데오름 지하 화산체와 산방산을 비롯한 제주 남서부 조면암질 화산체의 형성 관계를 검토할 계획이다.

한라산연구부는 “제주 화산활동의 역사가 현재 지표에 드러난 모습보다 훨씬 복잡하고 입체적이라는 것을 보여주는 중요한 성과”라면서 “이번 조사 결과는 시추자료가 제주 화산활동사를 밝히는 데 얼마나 중요한지를 보여주는 사례”라고 밝혔다.

한라산연구부는 지표에 드러난 지질만으로는 화산활동사를 규명하는 데 한계가 있다고 보고 2025년부터 2028년까지 ‘제주 전역 지질도 구축’ 연구과제를 수행하고 있다. 이 연구의 일환으로 지하수 개발·관측 등을 위해 굴착된 고심도 시추공 13곳에서 확보한 시추코어를 대상으로 정사 영상 구축, 용암층별 암석 시료 채취·분석을 진행하고 있다.