CJ제일제당, 국내 식품업게 최초 “色” 더해 안전성 높였다

CJ제일제당이 국내 식품업계 최초로 사업장 안전강화를 위해 부산공장에 ‘컬러 유니버설 디자인(CUD)’을 도입했다.

20일 CJ제일제당에 따르면 컬러 유니버설 디자인은 색깔 구별이 어렵거나 시력이 낮은 이들을 포함해 누구나 공간과 사물을 한눈에 인지할 수 있도록 돕는 색채 디자인 기법이다.

부산공장은 중앙교차로와 보행 유도선, 횡단보도, 비상대피로 등 주요 동선에 안전 색채 디자인을 도입했다. 고속도로의 진입과 출입 차로처럼 색상 구분으로 주행 정보를 효과적으로 제공하는 데서 착안했다. 배색과 명도·채도 차이를 활용해 시인성을 높이고, 화물차량·지게차·작업자 등의 이동 동선을 구분해 혼선을 최소화했다.

또 직관적으로 동선을 파악할 수 있도록 이동 유도선을 설치했다. 보행자의 안전을 위해 바닥과 벽면의 안전 표시에도 색채 디자인을 적용했다.

CJ제일제당은 부산공장 시범 사례를 바탕으로 다른 사업장에도 안전 색채 디자인을 단계적으로 확대할 방침이다.

CJ제일제당 관계자는 “부산공장은 안전 색채 디자인 시범 적용 사례로 안심하고 일할 수 있는 작업환경을 조성한 출발점”이라며 “앞으로도 현장 안전문화를 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 부산공장은 이달 고용노동부 공정안전관리(PSM) 평가에서 최고등급인 P등급을 획득했다. 부산공장은 최근 인공지능(AI)을 통한 위험 감지 시스템과 스마트 안전모 등 첨단 기술을 도입하며 현장 안전을 강화하고 있다.

지역사회 안전문화 확산에도 앞장서고 있다. 2024년부터 부산지방고용노동청 캠페인에 동참, 부산공장에서 생산하는 ‘햇반’ 제품에 안전 슬로건을 적용해 소비자들에게 산업안전의 중요성을 알리고 있다.