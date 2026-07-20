‘유네스코 세계유산위원회’ 열리자···부산 해운대로 달려온 전국 환경단체

19일부터 부산에서 진행되는 제48회 유네스코 세계유산위원회를 맞아 전국 환경단체가 잇따라 행사장 앞에서 집회·기자회견을 열었다.

인천·부산·화성 갯벌 보전을 바라는 시민사회단체 일동은 20일 오전 부산 해운대구 벡스코광장에서 ‘한국의 갯벌 3단계 등재 권고 호소’ 기자회견을 열었다.

이들이 기자회견에 나선 이유는 올해 위원회에서 ‘한국의 갯벌’ 범위 확대 여부가 결정될 예정이기 때문이다.

국가유산청과 해양수산부에 따르면 세계유산위원회 자연유산 분야 자문기구인 국제자연보전연맹은 지난달 ‘한국의 갯벌 2단계’에 세계유산 확대 등재 권고를 했다.

기존 충남 서천, 전북 고창, 전남 신안·보성-순천갯벌에 무안·고흥·여수·서산 갯벌을 추가하는 내용이 핵심이다. 우리나라의 세계유산 가운데 2단계 확대 등재는 최초 사례인 것으로 알려졌다.

박중록 낙동강하구지키기전국시민행동 공동집행위원장은 “낙동강하구는 오래전부터 한국을 대표하는 갯벌이자 동아시아-대양주 철새이동경로의 핵심 서식지로 평가받아 온 곳”이라며 “국제적 멸종위기 조류가 의존하는 낙동강하구 핵심 갯벌은 한국 갯벌 세계유산의 완전성을 위해 반드시 등재되어야 한다”고 말했다.

앞서 19일 오후에는 전국환경단체가 유산위원회가 열리는 해운대구 벡스코 일대에서 ‘유네스코 세계유산위원회 대응 집중행동’ 행진을 벌이기도 했다. 이날 참가자들은 산양과 흰고니 등 멸종위기종 모형이 달린 모자를 쓰고 집회에 나섰다.

환경단체 관계자는 “한국의 세계유산 행정은 갯벌을 세계자연유산으로 등재하면서도 새만금에는 신공항 건설과 같은 대형 개발로 세계자연유산을 위협하는 모순을 보이고 있다”며 “국립공원이자 세계자연유산 잠정목록에 등재된 설악산에는 오색케이블카 사업이 진행되고 있다. 무분별한 개발 계획을 즉각 중단해야 한다”고 말했다.

박상현 부산환경운동연합 사무처장은 “세계적인 행사가 열리는 만큼, 환경 관련 문제에 시민 관심도를 끌어올리기 위해 부산시청 앞이 아닌 해운대 벡스코 일대에서 집회를 열었다”고 말했다.