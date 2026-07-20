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‘개미 디저트’ 판매 미슐랭 2스타 업소 대표에 징역 1년 구형···5년간 4만9000여마리 사용

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식용으로 허가받지 않은 곤충 개미를 요리에 사용해 판매한 혐의로 재판에 넘겨진 미슐랭 2스타 레스토랑 대표에게 징역 1년이 구형됐다.

서울서부지법 형사8단독 이세창 부장판사는 20일 식품위생법 위반 혐의로 기소된 레스토랑 대표 A씨와 레스토랑의 법인에 대한 첫 공판기일을 열고 변론을 종결했다.

앞서 A씨는 식품 원료로 허용되지 않은 개미를 디저트에 사용해 판매한 혐의로 지난 4월 기소됐다.

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‘개미 디저트’ 판매 미슐랭 2스타 업소 대표에 징역 1년 구형···5년간 4만9000여마리 사용

입력 2026.07.20 15:50

수정 2026.07.20 16:00

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  • 박채연 기자

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서울 마포구에 있는 서울서부지법 전경. 문재원 기자

서울 마포구에 있는 서울서부지법 전경. 문재원 기자

식용으로 허가받지 않은 곤충 개미를 요리에 사용해 판매한 혐의로 재판에 넘겨진 미슐랭 2스타 레스토랑 대표에게 징역 1년이 구형됐다.

서울서부지법 형사8단독 이세창 부장판사는 20일 식품위생법 위반 혐의로 기소된 레스토랑 대표 A씨와 레스토랑의 법인에 대한 첫 공판기일을 열고 변론을 종결했다.

앞서 A씨는 식품 원료로 허용되지 않은 개미를 디저트에 사용해 판매한 혐의로 지난 4월 기소됐다. 식품위생법상 식용으로 허용된 곤충은 10종으로 개미는 포함되지 않는다.

검찰은 A씨가 2021년 4월쯤부터 지난해 1월까지 레스토랑에 방문한 1만2000여명에게 개미 4만9000여마리를 사용한 디저트를 제공한 것으로 봤다. 검찰은 개미를 사용한 기간이 장기간이고 중금속 기준을 초과한 점을 고려해 A씨에 대해 징역 1년, 법인에 대해 벌금 2000만원을 선고해달라고 재판부에 요청했다.

A씨 측은 검찰의 공소사실 대부분을 인정했지만 검찰이 산정한 판매 대상자 수와 개미 판매량은 과장됐다고 주장했다. A씨의 변호인은 “개미를 식재료로 사용하는 것은 해외 다수 유명 레스토랑에서 합법적, 보편적으로 이뤄지고 있다”면서도 “우리나라에서는 보편적으로 받아들일 수 있냐는 점에 대해 의문이라 식품위생법 위반을 인정한다”고 말했다. 그러면서 “손님에게 개미를 써도 되는지를 물어봤고, 소르베를 지급할 때 거절한 사람에겐 주지 않았다”며 “개미를 받은 사람은 60% 정도”라고 했다.

A씨의 변호인은 “검사 측은 개미 요리로 저희가 유명해졌다고 말하지만 개미가 들어간 소르베는 전체 코스 15가지 중 일부로 그렇게 중요하지 않다”며 “개미 디저트 때문에 이 식당이 성공한 것은 아니”라고 했다.

A씨는 최후 진술에서 “저희 부부가 함께 레스토랑을 시작해서 운영하는 과정에서 국내 법규를 충분히 인지하지 못한 제 불찰로 인해 이런 일을 생겨 죄송하다”며 “많은 반성을 했고 앞으론 관련 법을 꼼꼼히 확인하고 지키면서 운영하겠다”고 밝혔다.

선고기일은 오는 9월2일 오후 2시에 열린다.

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