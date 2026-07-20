개도국에 AI데이터센터 구축하고 AI솔루션 지원···유상원조에도 ‘AI’사업 추진

정부가 ‘K-AI패키지’ 사업을 신설해 AI를 활용한 유상 공적개발원조(ODA)를 추진한다. 개발도상국에 교육, 수자원 등 인프라와 관련된 AI솔루션을 제공하고 이를 뒷받침할 데이터센터와 전력시설도 함께 구축하는 것이 골자다. 정부는 이번 AI패키지로 국내 AI기업의 해외진출이 쉬워질 것으로 내다보고 있다.

정부는 20일 정부세종청사에서 열린 대외경제장관회의에서 이같은 내용이 담긴 ‘K-AI패키지 추진전략’을 발표했다. AI패키지는 대외경제협력기금(EDCF)을 통해 개도국에 구축하고 있는 인프라에 AI 솔루션, AI 데이터센터, 신재생에너지 발전설비 등을 연계 지원하는 새로운 ODA 사업모델이다.

정부는 우선 한국이 강점을 가진 수자원·보건·에너지·교통·농업·문화·교육 등 7개 분야에서 AI솔루션을 제공할 계획이다. 가령, 수자원의 경우 AI가 정수 수질데이터를 실시간 분석, 제어해 정수처리를 자동화하거나 실기간 기상정보 등을 반영해 신재생에너지 발전출력을 자동 제어하는 등 AI데이터를 활용해 효율적인 인프라 운영을 돕는 것이다.

AI솔루션 운영을 뒷받침할 수 있도록 AI데이터센터도 ODA 지원을 받는 국가나 해외 등에서 구축하는 방안도 함께 추진한다. 전력 여건도 함께 고려해 태양광, 풍력 등 신재생에너지 공급시설 등도 옵션에 함께 포함할 방침이다.

정부는 EDCF, 경제발전경험공유사업(KSP), 다자개발은행(MDB) 신탁기금 등을 활용해 ODA 사업수요를 발굴해 사업을 제안한다는 계획이다. 제2국립 암센터를 계획중인 몽골에 AI암진단, AI병원정보시스템 구축을 지원하는 등 ODA 지원받는 국가에서 이미 계획 중인 EDCF사업에 AI패키지를 적용하는 방안도 협의된다.

정부는 ODA 지원받는 국가의 AI관련 법, 제도, 표준 설계에 참여함으로써 국내 기업의 해외진출에 우호적인 환경이 조성될 수 있을 것으로 기대하고 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 “앞으로 K-AI 패키지 사업메뉴를 지속 확충, 업데이트하면서 한국형 AI 시그니처 사업을 개발하겠다”며 “이를 통해 AI 미래수요를 창출하고 우리 기업과 기술의 해외 진출을 지원하겠다”고 말했다.