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세계유산위, ‘부산 선언’ 채택…“협력으로 복합 위기 대응”

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본문 요약

제48차 유네스코 세계유산위원회가 20일 부산 벡스코에서 열린 본회의에서 '부산 선언'을 공식 채택했다.

세계유산위원회가 유산 보호의 전략적 방향을 제시하는 공식 선언을 채택한 것은 2021년 중국 푸저우에서 열린 제44차 위원회 이후 5년 만이다.

이번 선언에는 각 유산의 가치를 다양한 관점을 반영해 책임 있게 해석하는 '포용적 해석', 세계유산 관리의 '공동 책임' 등도 명시됐다.

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세계유산위, ‘부산 선언’ 채택…“협력으로 복합 위기 대응”

입력 2026.07.20 16:05

  • 배문규 기자

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라자르 엘룬두 아소모 세계유산센터장, 나예프 알파예즈 유네스코 문화사무총장보, 허민 국가유산청장(왼쪽부터)이 20일 부산 벡스코에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 기자회견을 마친 후 악수를 나누고 있다. 연합뉴스

라자르 엘룬두 아소모 세계유산센터장, 나예프 알파예즈 유네스코 문화사무총장보, 허민 국가유산청장(왼쪽부터)이 20일 부산 벡스코에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 기자회견을 마친 후 악수를 나누고 있다. 연합뉴스

제48차 유네스코 세계유산위원회가 20일 부산 벡스코에서 열린 본회의에서 ‘부산 선언(Busan Declaration)’을 공식 채택했다. 이병현 제48차 유네스코 세계유산위원회 의장은 “세계유산이 다양한 세계적 도전 속에서도 반드시 보호돼야 한다는 메시지를 국제사회에 전달하기 위한 것”이라고 그 의미를 설명했다.

이날 본회의를 시작한 위원회는 의장국이자 개최국인 한국 정부가 주도하고 21개 위원국과 주요 자문기구가 작성에 참여한 ‘부산 선언’을 채택했다. ‘부산 선언’은 최근 세계 각국의 유산이 겪는 상황을 고민한 결과다.

세계유산협약의 5가지 전략 목표(5Cs)에 ‘협력(Collaboration)’을 더해 무력분쟁, 기후변화, 개발상의 압력 등의 복합 위기에 함께 대응하기 위한 협력의 중요성을 담았다. 5C는 신뢰성(Credibility), 보존(Conservation), 역량 강화(Capacity-building), 소통(Communication), 공동체(Communities)를 뜻한다.

지난 4월 유네스코 한국위원회와 함께 국내외 전문가들과 논의에 나섰고, 국제기념물유적협의회(ICOMOS), 국제문화유산보존복구연구센터(ICCROM) 등과 초안을 작성했다. 세계유산 분야에서 디지털 전환과 그에 따른 책임에 대한 논의 등도 최초로 공론화했다는 점이 특징이다.

나예프 알파예즈 유네스코 문화사무총장보는 최근의 기후변화와 분쟁 상황을 언급하며 “우리는 세계유산을 보호해야 할 책무가 있다”고 했다. 그는 “세계유산은 단순히 과거로부터 물려받은 게 아니라 미래를 위한 자원이며 한 번 훼손되거나 파괴되면 온전히 복구되는 게 어렵다”며 미래 세대를 위한 행동을 강조했다.

세계유산위원회가 유산 보호의 전략적 방향을 제시하는 공식 선언을 채택한 것은 2021년 중국 푸저우에서 열린 제44차 위원회 이후 5년 만이다. 이번 선언에는 각 유산의 가치를 다양한 관점을 반영해 책임 있게 해석하는 ‘포용적 해석’, 세계유산 관리의 ‘공동 책임’ 등도 명시됐다.

국가유산청은 선언이 실질적인 성과로 이어지도록 12건의 후속 사업을 추진할 계획이다. 국가유산청은 부산시와 함께 ‘부산 포럼’(가칭)을 열고 국내외 전문가들과 ‘부산 선언’의 의미와 역할에 관해 논의할 예정이다. 카자흐스탄, 키르기스스탄, 우즈베키스탄에 걸쳐 있는 톈산(天山) 산맥 서부 지역과 같이 국경을 초월한 유산을 보존·관리하거나 신규 등재를 추진할 때 도울 예정이다. 태평양 군소도서개발도상국(SIDS), 아프리카 등의 유산 보호에도 힘을 보탠다.

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