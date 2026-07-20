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트럼프 이제와···카타르 선물 ‘전용기’ 성능 부족 인정 “곧 업그레이드”

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 카타르가 선물한 새 전용기 보안 능력이 기존 에어포스원보다 떨어진다는 점을 사실상 인정하면서 보완을 예고했다.

트럼프 대통령은 새 전용기에 구체적으로 어떤 기능이 추가 및 보완되는지는 언급하지 않았다.

새 에어포스원은 카타르 왕실이 지난해 트럼프 대통령에게 선물한 보잉 747-8 기종으로 대통령 전용기로 쓰기 위한 개조 작업을 거쳐 지난 1일부터 실사용을 시작했다.

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트럼프 이제와···카타르 선물 ‘전용기’ 성능 부족 인정 “곧 업그레이드”

입력 2026.07.20 16:10

수정 2026.07.20 16:50

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  • 최민지 기자

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“새 전용기 보안 능력, 기존 에어포스보다 낮다”

보도한 NYT 기자에 미 법무부가 소환장 보내 논란

카타르 왕실이 선물한 도널드 트럼프 미국 대통령의 새 전용기. AP연합뉴스

카타르 왕실이 선물한 도널드 트럼프 미국 대통령의 새 전용기. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 카타르가 선물한 새 전용기 보안 능력이 기존 에어포스원보다 떨어진다는 점을 사실상 인정하면서 보완을 예고했다.

19일(현지시간) 로이터통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 뉴욕 뉴저지에서 열린 2026 북중미 월드컵 결승전 관람을 마치고 돌아가는 길에 기자들과 만나 “새 전용기 성능이 상당히 좋다”면서도 “한 달 안에 최고 수준으로 업그레이드할 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 새 전용기에 구체적으로 어떤 기능이 추가 및 보완되는지는 언급하지 않았다.

새 에어포스원은 카타르 왕실이 지난해 트럼프 대통령에게 선물한 보잉 747-8 기종으로 대통령 전용기로 쓰기 위한 개조 작업을 거쳐 지난 1일부터 실사용을 시작했다. 기체 가격만 4억달러(약 6000억원)인 항공기를 개조하는 데 투입된 예산은 약 4억달러에 달하는 것으로 알려졌다.

그러나 이달 초 트럼프 대통령이 북대서양조약기구(나토) 정상회의에 참석한 뒤 귀국길에 새 전용기 대신 구 에어포스원을 이용하면서 보안 문제가 제기됐다.

뉴욕타임스(NYT)는 익명의 관계자를 인용해 비밀경호국이 신형 에어포스원이 미사일방어체계 등 기존 전용기 기능을 갖추지 않았다는 점을 들어 기존 에어포스원 이용을 권고했다고 보도했다.

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