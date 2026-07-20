경찰, ‘150억원대 사기’ 종로 금은방 주인 구속 송치

피해자들을 속여 150억원 상당의 금과 곗돈을 가로챈 혐의를 받는 금은방 주인이 구속 상태로 검찰에 송치됐다.

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 20일 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 혐의를 받는 50대 남성 A씨를 서울중앙지검에 구속 송치했다.

A씨는 서울 종로구에서 금은방을 운영하면서 고객과 지인 등을 상대로 “금을 맡기면 배당금을 주겠다”며 금을 받은 뒤 배당금을 지급하지 않은 혐의를 받는다. 또 “시중 가격보다 싸게 금을 팔겠다”라며 돈을 받은 뒤 약속한 금을 주지 않거나, 곗돈을 빼돌린 혐의도 있다. 피해자는 146명이고 피해 금액은 150억원대 달하는 것으로 경찰은 파악했다.

경찰 관계자는 “A씨가 은닉한 재산을 확인 중”이라며 “계속 수사할 예정”이라고 밝혔다.

경찰은 지난 10일 A씨를 검거한 후 A씨에 대한 구속영장을 신청했다. 법원은 지난 13일 “도망할 염려가 있다”며 영장을 발부했다.

지난달 초 서울 혜화경찰서에 처음 접수된 이 사건은 피해 규모를 고려해 서울경찰청으로 이관됐다.