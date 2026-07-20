‘아시아 첫 개최 쾌거’ 세계 상이군인 체육대회 ‘인빅터스 게임’ 대전 유치

2029년 10월 대전컨벤션센터 일원서 개최 26개국 선수·가족 등 3000여 명 참가 예정

세계 상이군인 체육대회인 ‘인빅터스(Invictus) 게임’의 2029년 개최지가 대전으로 최종 확정됐다. 대전은 미국 샌디에이고와 덴마크 올보르를 제치고 유치에 성공하며 아시아 최초 개최 도시가 됐다.

국가보훈부와 대전시는 인빅터스 게임 재단이 20일 이사회 만장일치 의결을 통해 2029년 인빅터스 게임 개최지를 대한민국 대전으로 확정했다고 밝혔다.

재단은 지난 2월 현장 실사와 5월 유치신청서, 지난달 영국 런던 프레젠테이션 등을 통해 확인한 한국의 준비 수준을 높이 평가했다고 설명했다. 특히 중앙정부와 지방정부, 상이군인 단체가 상이군인의 회복과 재활이라는 공동 목표 아래 긴밀한 협력체계를 구축한 점을 긍정적으로 평가한 것으로 전해졌다.

재단은 또 K-컬처 영향력과 아시아 최초 개최국이라는 상징성이 인빅터스 게임의 새로운 도약과 아시아 지역 참여 확대에 기여할 것으로 기대했다.

인빅터스 게임은 영국 해리 왕자가 2014년 창설한 국제 스포츠 대회로, 스포츠를 통한 상이군인의 신체적·심리적·사회적 회복과 재활을 목표로 한다. 메달과 승패보다 참가 선수들의 재활과 도전, 자립을 핵심 가치로 삼고 있다.

2029년 대회는 10월6~15일 대전컨벤션센터 일원에서 열린다. 사이클과 양궁 등 12개 종목이 치러지며 26개국에서 선수 550명과 가족 등 관계자 2450명을 포함해 총 3000여 명이 참가할 것으로 예상된다.

이 대회는 2014년 영국 런던을 시작으로 미국 올랜도(2016), 캐나다 토론토(2017), 호주 시드니(2018), 네덜란드 헤이그(2020), 독일 뒤셀도르프(2023), 캐나다 밴쿠버·휘슬러(2025)에서 개최됐으며 내년에는 영국 버밍엄에서 열린다.

현재 참가국 가운데 미국·영국·캐나다·호주·네덜란드·프랑스·독일 등 12개국은 6·25전쟁 참전국이다. 정부는 6·25전쟁 80주년을 1년 앞두고 열리는 이번 대회의 의미를 살려 아시아 지역 국가들의 참여 확대도 추진할 계획이다.