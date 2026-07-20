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윤호중 행안장관 “인천 쿠팡물류센터 화재, 신속한 진압과 현장대원 안전 확보” 주문

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본문 요약

윤호중 행정안전부 장관은 20일 인천 쿠팡 물류센터 화재와 관련해 신속한 화재 진압과 현장대원의 안전 확보를 주문했다.

윤 장관은 이날 인천 서해구 석남동 물류센터 화재 현장에서 '화재 진압에 총력을 기울이고 피해가 확산되지 않도록 최선을 다하되, 현장 대원의 안전을 철저히 확보하라'는 이재명 대통령의 지시사항을 전한 후 관계기관의 빈틈없는 대응을 당부했다.

윤 장관은 "소방 작전에 필요한 장비와 자원을 적기에 전폭 지원하는 등 가용 역량을 총동원하고, 현장 대원들이 위험에 노출되지 않도록 철저한 보호 조치 속에서 작전을 전개해달라"고 지시했다.

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윤호중 행안장관 “인천 쿠팡물류센터 화재, 신속한 진압과 현장대원 안전 확보” 주문

입력 2026.07.20 16:30

  • 안광호 기자

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윤호중 행정안전부 장관. 연합뉴스

윤호중 행정안전부 장관. 연합뉴스

윤호중 행정안전부 장관은 20일 인천 쿠팡 물류센터 화재와 관련해 신속한 화재 진압과 현장대원의 안전 확보를 주문했다.

윤 장관은 이날 인천 서해구 석남동 물류센터 화재 현장에서 ‘화재 진압에 총력을 기울이고 피해가 확산되지 않도록 최선을 다하되, 현장 대원의 안전을 철저히 확보하라’는 이재명 대통령의 지시사항을 전한 후 관계기관의 빈틈없는 대응을 당부했다.

윤 장관은 “소방 작전에 필요한 장비와 자원을 적기에 전폭 지원하는 등 가용 역량을 총동원하고, 현장 대원들이 위험에 노출되지 않도록 철저한 보호 조치 속에서 작전을 전개해달라”고 지시했다.

그는 현장 점검을 마친 후 인천 신현초등학교에 마련된 주민대피소를 찾아 피해 주민들을 위로했다. 윤 장관은 이 자리에서 인천시와 서해구청 전담 공무원들에게 “주민들이 안전하게 일상으로 복귀할 때까지 구호물품과 식사 제공 등 현장 구호 지원이 차질 없이 이루어질 수 있도록 세심하게 챙길 것”을 주문했다.

윤 장관은 그러면서 “관계기관과 긴밀한 협력을 통해 총력 대응해 화재 진압에 빈틈이 없도록 해야 한다”며 “특히 사흘째 이어지는 유독가스와 고열 등 위험한 화재 현장에서 사투를 벌이고 있는 소방대원들의 안전도 최우선으로 챙겨달라”고 말했다.

앞서 지난 18일 오전 6시54분쯤 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터에서 발생한 불은 이날 오후 2시 현재까지 꺼지지 않고 있다. 소방 당국은 물류센터 내부의 농연과 고열로 인해 불이 난 6∼7층에 진입하지 못한 채 5층에서 연소 확대 저지선을 구축한 것으로 알려졌다.

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