전남광주 ‘응급실 뺑뺑이’ 막는다···민형배 인수위, 59곳 통합 의료망 제안

민형배 전남광주통합특별시장 인수위원회인 전남광주대전환기획위원회가 지역 응급실을 하나로 연결해 환자 발생부터 이송·최종 치료까지 관리하는 통합 응급의료망 구축을 제안했다. 전남광주는 인구 대비 응급실 이용률이 전국에서 가장 높은 데다, 최근 ‘응급실 뺑뺑이’가 급증하고 있다는 판단에서다.

인수위가 20일 공개한 ‘대전환 백서’를 보면, 전남광주 인구 1000명당 응급실 이용률은 전국 평균의 약 1.6배로 전국 1위다.

반면 인구 100만명당 권역·지역응급의료센터는 2.8개로, 전국에서 가장 적었다. 응급실을 찾는 환자는 많지만 중증환자를 받아 치료할 병원이 부족하다는 의미다.

응급의료 전문인력도 부족했다. 통합 전 전남지역 인구 10만명당 응급 전문인력은 5.5명으로 전국 평균 6.4명보다 적었다. 중증환자가 광주지역 상급종합병원으로 몰리고 도서·산간지역 환자는 장거리 이송을 감수해야 하는 구조다.

통합 전 전남지역 응급환자 수용 거부 건수는 2023년 973건에서 지난해 2701건으로 2.7배 증가했다. 군 단위 의료기관에서는 응급환자 10명 중 7명꼴로 다른 병원으로 옮겨졌다.

치료시간도 길었다. 2024년 심근경색 치료 소요시간은 광주지역 510분, 전남지역 437분으로 전국 평균 353분보다 각각 157분과 84분 길었다.

인수위는 전남광주 소방과 59곳 응급실 병상·인력 정보를 실시간으로 공유하는 ‘스마트 응급의료 플랫폼 2.0’을 대안으로 제시했다. 기존에는 광주와 전남이 응급의료체계를 따로 운영해 119구급대와 광역응급의료상황실이 병원별 수용 여부를 확인하는 방식이었다.

인수위는 119 구급망과 응급실 전자의무기록을 연결해 구급대가 환자 상태를 미리 전달하고 치료할 수 있는 병원으로 바로 이송하도록 했다.

병원 배정과 전원을 조정할 통합 응급의료 컨트롤센터 구축도 제안했다. 의사와 간호사가 탑승하는 중증환자 전담구급차인 ‘달리는 중환자실’ 1대를 도입하고 헬기·해상 이송수단과 연계하는 내용도 포함됐다.

지난달 8일 출범해 7개 분과를 중심으로 43일간 활동한 인수위는 이날 활동성과 공유회를 끝으로 공식 활동을 종료했다. 인수위는 통합시 시정 비전을 ‘압도적 성장, 함께 사는 특별시’로 정했으며, 시정 운영 기준으로는 비약성장과 균형발전, 기본사회, 녹색도시, 시민주권 등 5대 원칙을 제안했다.