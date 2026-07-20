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본문 요약

사람을 따라다니며 강릉 앞바다의 '스타'가 됐던 남방큰돌고래 '안목이'가 큰 상처를 입고 폐사 직전까지 몰렸다가 구조돼 치료를 받고 있다.

해양수산부는 지난 15일 구조된 안목이가 집중 치료를 받고 있으며, 안정된 상태에 접어들었다고 20일 밝혔다.

3∼5살 수컷으로 추정되는 안목이는 지난해 여름 강원 강릉항 앞바다에서 처음 모습을 드러내며 SNS에서 화제가 됐다.

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“사람 좋아” 강릉 출몰 돌고래 ‘안목이’ 긴급 구조··· 20㎝ 상처 치료받고 회복 중

입력 2026.07.20 16:53

  • 윤기은 기자

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지난 15일 당국이 강릉항 인근에서 남방큰돌고래 ‘안목이’를 포획하고 있다. 해수부 제공

지난 15일 당국이 강릉항 인근에서 남방큰돌고래 ‘안목이’를 포획하고 있다. 해수부 제공

사람을 따라다니며 강릉 앞바다의 ‘스타’가 됐던 남방큰돌고래 ‘안목이’가 큰 상처를 입고 폐사 직전까지 몰렸다가 구조돼 치료를 받고 있다.

해양수산부는 지난 15일 구조된 안목이가 집중 치료를 받고 있으며, 안정된 상태에 접어들었다고 20일 밝혔다.

3∼5살 수컷으로 추정되는 안목이는 지난해 여름 강원 강릉항(구 안목항) 앞바다에서 처음 모습을 드러내며 SNS에서 화제가 됐다.

제주 연안에 주로 서식하는 남방큰돌고래가 동해안에 나타난 것도 이례적이었지만, 더 눈길을 끈 건 그의 행동이었다. 무리에서 벗어나 혼자 항구를 떠돌던 안목이는 선박을 따라다니고 사람을 피하지 않았다. 지역 주민들은 그가 처음 발견된 ‘안목항’의 이름을 따 ‘안목이’라고 불렀다. 전문가들은 안목이를 무리에서 떨어져 사람과 가까워진 ‘솔리터리 소셔블 돌핀’으로 추정했다.

그러던 안목이에게 위기가 닥쳤다. 지난 6월 강릉항 일대에서 ‘돌고래 허리에 큰 상처가 났다’는 제보가 잇따랐다. 해양수산부가 확인한 결과, 안목이의 허리에는 약 20㎝에 달하는 찢어진 상처가 있었다. 당국은 폐사 가능성이 크다고 보고 긴급 구조를 결정했다.

지난 15일 남방큰돌고래 ‘안목이’가 당국에 의해 구조돼있다. 해수부 제공

지난 15일 남방큰돌고래 ‘안목이’가 당국에 의해 구조돼있다. 해수부 제공

안목이가 다친 이유는 밝혀지지 않았지만, 선체나 그물, 해양구조물 등에 긁혀 상처가 생긴 것으로 추정된다.

구조팀은 지난 14일 안목이를 강릉항 내 통제구역으로 유도한 뒤 이튿날 특수 운송 장비를 이용해 전용 치료 수조로 옮겼다. 안목이를 구조하기 위해 해수부와 해경, 경찰, 의용소방대, 고래연구소, 전국의 사설 아쿠아리움 등 수십 개 기관이 협조했다.

현재 안목이는 울산 남구 장생포 고래생태체험관에서 집중 치료를 받으며 안정된 상태에 접어든 것으로 전해졌다. 당국은 안목이가 건강을 회복하면 다시 바다로 돌려보낼 계획이다.

서정호 해수부 해양정책실장은 “이번 구조는 관계기관과 전문가뿐만 아니라 시민단체, 시민과의 긴밀한 협력을 통해 소중한 해양동물의 생존 가능성을 높인 의미 있는 사례”라며 “안목이가 건강을 회복해 다시 바다로 돌아가 마음껏 헤엄칠 수 있도록 치료에 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

허리에 20㎝ 크기의 상처가 있는 남방큰돌고래 안목이. 해수부 제공

허리에 20㎝ 크기의 상처가 있는 남방큰돌고래 안목이. 해수부 제공

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