광주 군공항 이전 후보지 선정 속도…군 시설 이전·주민 수용성 난제 어떻게 푸나

광주 군공항 부지에 국가 반도체 클러스터 조성이 확정되면서 군공항 이전 후보지 지정과 인근 군사시설 재배치가 속도를 내고 있다. 군공항 이전 후보지인 무안군 주민의 수용 여부와 방공포대와 탄약고 등 현 군공항 연계 시설 이전이 과제로 대두됐다.

20일 군 당국 등에 따르면 국방부는 이르면 이달 중 전남광주통합특별자치시 관계자 등으로 구성된 협의체와 선정위원회를 열어 이전 후보지 지정을 완료할 방침이다. 정부는 지난 4월 무안군 망운면 일대를 예비 이전 후보지로 지정했다. 무안군이 이전 후보지로 지정되면 오는 10월쯤 주민투표 절차 등을 거쳐 최종 확정돼야 한다. 그간 무안군민들은 군공항 소음과 환경 문제 등으로 반대 입장을 유지해 왔다. 무안군은 군공항 이전에 따른 보상으로 광주 민간공항의 무안국제공항선 이전과 1조원 지원, 추가적인 인센티브 제공을 요구하고 있다.

광주 군공항 연계 시설인 무등산 방공포대와 마륵동 탄약고 이전 논의도 과제다. 특히 국방부는 마륵동·금호동 일대에 있는 탄약고를 광주 군공항 내에 이전하고자 2005년에 사업 승인을 마쳤다. 이에 따라 2023년까지 책정된 총사업비 3262억원 가운데 2681억원이 보상비와 공사비 등으로 이미 투입됐다. 광주 군공항 이전 논란 여파로 2023년 이후 잠정 중단됐던 이 사업은 올해 예산에 50억원의 이전사업비가 편성되면서 사업 재개 절차를 밟아왔는데 이제 새 부지를 찾아야 하는 상황에 놓였다.

미국과의 협의 절차도 필요하다. 광주 군공항 부지는 한·미 공군 공동운영기지로 지정되어 있다. 미 공군부대가 상시 주둔하는 오산·군산 공군 기지와는 달리 유사시 미 항공 전력이 전개되는 기지로, 주한미군지위협정(SOFA)에 따라 부지 일부가 미국 측에 공여된 상태다. 이에 정부는 지난 10일 광주 군공항 이전을 두고 한·미 간 협의가 시작됐다고 밝혔다.

광주 군공항에 위치한 공군 제1전투비행단의 조종사 양성 고등훈련 기능을 공항 이전 완료 전에 임시로 타 공군 기지로 분산 배치하는 문제도 있다. 군 소식통은 “제1전투비행단의 훈련 문제만 아니라 해당 부대의 관사 이전 문제도 관건”이라며 “공군 내부 반발도 상당할 것”이라고 말했다. 정빛나 국방부 대변인은 지난 7일 정례브리핑에서 광주 군공항 이전과 관련해 “안보 공백이 발생하지 않는 범위에서 조속히 부지를 비울 수 있는 방안을 다각도로 검토할 예정”이라며 “(제1전투비행단의) 임시 이전과 관련해서는 구체적인 방안이 아직 결정된 바가 없다”고 말했다.