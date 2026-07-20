인천 쿠팡 물류센터 화재 사흘째···‘리튬배터리 로봇 수백대’ 5층 확산 저지 총력

지난 18일 발생한 인천 쿠팡 물류센터 화재 사흘째인 20일에도 이어졌다. 소방은 이날 리튬 배터리를 탑재한 로봇 수백 대가 있는 5층으로 불이 번지는 것을 막기 위해 총력을 기울였다.

허석경 인천 서부소방서장은 20일 인천 쿠팡 물류센터 화재 발생 현장에서 브리핑을 열고 “(물류센터) 5층에는 리튬배터리를 사용하는 물류창고용 로봇 수백대가 있다”며 “(여기로) 불이 확산하면 건물 전체로 연소가 급격하게 이뤄지게 될 것”이라고 밝혔다.

로봇에 탑재된 리튬배터리 총량은 전기차 배터리 20개 수준인 것으로 파악됐다. 소방은 리튬배터리가 있는 5층으로 불이 번지는 것을 막기 위해 열화상 드론을 활용해 건물 내 열 축적 상황을 실시간으로 확인하며 진화 작업을 벌였다. 이와 함께 고가차 등 특수차량 31대를 건물 각 방면에 배치해 불길을 누르는 한편 내부에 대원들을 진입시켜 화재 확산을 막았다.

소방당국은 화재가 램프(차량 진출입로)를 기준으로 6층 오른쪽(1번 구역)에서 시작해 7층으로 번진 것이라고 밝혔다. 불길은 이후 6층 왼쪽(2번 구역) 구역과 7층으로 추가 확산한 것으로 나타났다. 구체적인 화재 원인은 아직 밝혀지지 않았다.

불길이 계속되면서 건물 붕괴 우려도 제기됐다. 인천 서해구는 상황 판단회의를 열고 선제적으로 전날 오후 11시를 기해 물류센터 램프구역 반경 116m를 대상으로 주민 대피령을 내렸다. 임시 대피소가 마련된 신현초와 신현북초에는 총 169명(90가구)가 머물고 있다.

소방당국은 현재 국가소방동원령을 유지하며 사흘째 진화 작업을 벌이고 있다. 다만 물류센터 건물 규모가 크고 내부에 가연물이 많아 완전 진화까지는 장시간 걸릴 것으로 예상하고 있다. 이날 진화 작업에는 특수차량을 포함한 장비 231대와 인원 821명이 투입됐다.

인천경찰청은 ‘석남동 쿠팡 물류센터 화재 수사 전담팀’을 구성했다. 수사 전담팀에는 인천경찰청 광역범죄수사대 소속 광역범죄수사1계와 중대재해수사계 등 경찰관 35명이 포함된다. 팀장은 장성윤 광역범죄수사대장이 맡았다. 경찰은 이번 화재 발생 원인과 확산 계기 등에 중점을 두고 수사를 진행할 방침이다.

서해구는 사태가 수습된 뒤 쿠팡 측에 구상권을 청구하는 방안을 검토하고 있다. 김상섭 서해구 부구청장은 이날 브리핑에서 “후속 수습·복구 과정에서 (구상권 청구를) 고려해야 한다고 생각한다”며 “현재 정확한 금액 산정은 어렵고, 들어간 직접 비용을 우선적으로 보고 산정할 계획”이라고 밝혔다.

윤호중 행정안전부 장관은 이날 현장을 찾아 “주민들이 불안해하지 않도록 상황을 신속하게 정확하게 안내하고 2차 피해가 발생하지 않도록 최선을 다해달라”며 “유독가스와 고열 등 위험한 화재 현장에서 사투를 벌이는 소방대원의 안전도 최우선으로 생각해달라”고 밝혔다.

인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터에서는 18일 오전 6시54분 화재가 발생했다. 소방당국은 화재 발생 2시간21분 만인 전날 오전 9시 15분 대응 1단계를 발령했으며, 오후 12시25분쯤 주변 5~6개 소방서 장비와 인력을 동원하는 대응 2단계를 발령하고 긴급구조통제단을 가동했다. 그러나 불길이 좀처럼 잡히지 않자 같은 날 오후 3시15분 인근 8개 시·도 인력과 장비를 동원하는 국가소방동원령을 발령해 진화 작업을 벌이고 있다.