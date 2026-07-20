[경향포토] 서울 노원구, 장애인 가족과 함께 하는 '꿀잼' 워터파크

20일 서울 노원구 노원기차마을 일대에서 운영 중인 '2026 꿀잼 워터파크'에서 관내 장애인들이 물놀이를 즐기고 있다. 노원구는 물놀이장 휴장일인 이날 장애인과 가족, 활동지원사 등 400여 명을 초청했다.



지난 16일 개장한 워터파크는 오는 8월16일까지, 오전 10시부터 오후 5시까지 운영한다. 월요일은 휴장한다.

