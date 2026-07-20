[경향포토] 서울 노원구, 장애인 가족과 함께 하는 '꿀잼' 워터파크

20일 서울 노원구 노원기차마을 일대에서 운영 중인 '2026 꿀잼 워터파크'에서 관내 장애인들이 물놀이를 즐기고 있다. 노원구는 물놀이장 휴장일인 이날 장애인과 가족, 활동지원사 등 400여 명을 초청했다.
지난 16일 개장한 워터파크는 오는 8월16일까지, 오전 10시부터 오후 5시까지 운영한다. 월요일은 휴장한다.
공유하기
보기 설정
글자 크기
보통
크게
아주 크게
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
본문 요약
내 뉴스플리에 저장
입력 2026.07.20 17:19
기사를 재생 중이에요
20일 서울 노원구 노원기차마을 일대에서 운영 중인 '2026 꿀잼 워터파크'에서 관내 장애인들이 물놀이를 즐기고 있다. 노원구는 물놀이장 휴장일인 이날 장애인과 가족, 활동지원사 등 400여 명을 초청했다.
지난 16일 개장한 워터파크는 오는 8월16일까지, 오전 10시부터 오후 5시까지 운영한다. 월요일은 휴장한다.
박민지 디자이너의 옷 잘 입는 공식심심하던 여름 룩, 짜임새가 생겼다
뉴스레터 구독이 완료되었습니다.
개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등
개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임
개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.
경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.
여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)