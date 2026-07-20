전남광주 인수위 “반도체 석·박사 매년 400명 키우자”

삼성전자와 SK하이닉스의 800조원 반도체 투자에 맞춰 전남광주에서 해마다 석·박사급 인재 400명 이상을 양성하자는 제안이 나왔다. 인재 양성과 함께 광주권의 생산·연구, 나주의 전력반도체, 동부권의 소재·부품을 연결하는 산업망 구축안도 제시됐다.

20일 민형배 전남광주통합특별시장의 인수위원회인 전남광주대전환기획위원회가 공개한 ‘대전환 백서’에는 이러한 반도체 산업 육성안이 담겼다.

삼성전자와 SK하이닉스는 지난달 29일 서남권에 메모리 반도체 생산공장 4기를 건설하겠다고 밝힌 바 있다. 인수위는 대규모 공장이 들어서더라도 전문인력과 협력업체가 부족하면 투자 효과가 다른 지역으로 빠져나갈 수 있다고 진단했다.

이에 따라 2027년까지 AI반도체연구원을 설립하고 반도체 연합공대와 기업 계약학과를 개설하도록 했다. 반도체 소재·부품·장비기업 유치에도 착수한다는 구상이다.

연합공대에는 광주과학기술원(GIST)과 전남대, 한국에너지공대(KENTECH), 순천대 등이 참여한다. 인수위는 연합공대와 반도체 설계 교육과정인 ‘ARM 스쿨’을 통해 2029년까지 매년 석·박사급 인력 400명 이상을 공급할 수 있는 체계를 갖추도록 제안했다.

기업 계약학과와 별도 교육과정에서는 5년간 생산·설비 현장인력 1400명을 양성한다. 장학금과 기숙사를 지원하고 졸업 후 지역 기업 취업까지 연결해 인력 유출을 막는 방안도 담겼다.

AI반도체연구원과 기업들이 함께 사용하는 공용 연구시설도 2029년까지 가동한다. 개별 기업이 마련하기 어려운 고가의 장비를 공동으로 사용해 반도체 시제품을 제작하고 성능을 시험하는 시설이다.

지역별로는 광주권과 서부권, 동부권을 연결하는 ‘반도체 트라이앵글’을 제시했다. 나주에서는 한국에너지공대와 에너지밸리를 중심으로 전기차 등에 쓰이는 전력반도체를 연구·실증한다.

여수·광양에서는 기존 석유화학산업을 반도체 소재산업으로 확장한다. 반도체 생산에 필요한 식각액과 특수가스 등 고순도 소재를 지역에서 공급한다는 계획이다.

인수위는 2031년까지 생산공장과 대학, 연구기관, 협력업체가 지역 안에서 연결되는 반도체 산업 생태계를 완성한다는 목표를 제시했다.

한편 전남광주대전환기획위원회는 지난 6월8일 출범해 7개 분과를 중심으로 43일간 활동했다. 이날 무안청사에서 활동성과 공유회를 끝으로 공식 활동을 마무리 했다.