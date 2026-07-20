영천시 7급 공무원, 공금 25억원 유용 정황···230여차례 본인 계좌로 이체

경북 영천시 소속 공무원이 회계 시스템을 조작해 수십억원의 공금을 빼돌린 정황이 드러나 경찰이 수사에 나섰다.

영천시는 지역 한 행정복지센터에서 회계업무를 담당하는 7급 공무원 A씨를 경찰에 수사 의뢰했다고 20일 밝혔다.

시는 이달 진행한 내부 회계사무 점검 과정에서 A씨가 거액의 공금을 유용한 정황을 확인했다. A씨는 지난해 11월부터 지난달까지 회계 시스템에 허위 내용을 입력한 뒤 230여차례에 걸쳐 공금 25억원을 자신 명의 계좌로 이체한 것으로 파악됐다.

A씨는 시에 “일부 금액을 가상자산 투자 등에 사용했다”는 취지로 말한 것으로 전해졌다. 현재 병가를 내고 병원에 입원 중인 것으로 파악됐다.

영천시는 정확한 피해 금액과 자금 사용처 등을 확인해달라며 경찰에 수사를 의뢰했다. 사건은 경북경찰청이 맡아 수사할 예정이다. 아직 유용된 공금은 회수되지 않았다.

영천시 관계자는 “현재까지 파악된 금액이 25억원으로 정확한 피해 규모와 사용처는 경찰 수사를 통해 확인돼야 한다”며 “유용된 공금을 환수하기 위한 조치도 진행할 계획”이라고 말했다.

김병삼 영천시장은 이날 기자회견을 열고 “중대한 비위가 발생한 데 대해 시민 여러분께 진심으로 사과드린다”며 “수사 결과에 따라 관련자를 엄중히 문책하고 유용된 공금은 끝까지 추적해 환수하겠다”고 말했다.