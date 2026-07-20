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“의과대학은 정치의 전리품 아니다”···순천대 총학생회, 정치 개입 중단 촉구

입력 2026.07.20 17:48

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국립 순천대학교 정문 광장. 순천대 제공.

국립 순천대학교 정문 광장. 순천대 제공.

전남광주 국립의대와 통합대학 본부 위치를 놓고 목포대와 갈등을 빚고 있는 국립순천대의 학생들이 정치권의 개입 중단을 요구했다.

순천대 총학생회는 20일 순천시청 앞에서 기자회견을 열고 “정부와 관계기관은 국립의과대학 설립 및 대학 통합 추진 과정과 객관적 평가기준을 국민 앞에 투명하게 공개하라”고 촉구했다.

총학생회는 “의과대학은 정치의 전리품이 아니다”며 “의과대학의 설립 여부는 의료취약도, 필수의료, 공급체계, 지역 의료수요, 교육역량, 국가 의료 정책이라는 객관적 기준 위에서 판단되어야 한다”고 주장했다.

전남광주대전환기획위원회(인수위)는 통합대학 본부와 의대를 목포에 두고 순천에는 500병상 규모의 대학병원을 우선 설립하는 안을 제시했다. 목포대는 이 안을 수용했지만 순천대는 핵심 기능이 서부권에 편중됐다며 거부했다.

총학생회는 “균형발전이라는 이름으로 특정 지역에 모든 핵심 기능을 집중시키고 다른 지역에는 희생만 요구하는 구조는 균형이 아니라 또 다른 불균형”이라고 밝혔다.

정치인들의 발언과 대응도 비판했다. 순천 지역구인 김 의원은 ‘순천대는 각성하라’는 현수막을 내걸고 인수위 안을 받아들이라고 요구한 바 있다. 이에 총학생회는 김 의원의 발언과 행보가 “순천대와 순천시민의 절박한 목소리를 대변하기보다 정치권의 논리를 우선한 것”이라고 주장했다.

민형배 전남광주통합시장에게는 동부권의 목소리를 정책 결정 과정에 공정하게 반영하라고 요구했다. 손훈모 순천시장에게도 통합대학의 균형발전과 동·서부권의 상생을 위한 대응에 나서라고 촉구했다.

총학생회는 “우리의 외침은 단순한 반대가 아닌, 대한민국 고등교육의 공정성과 국가 의료정책의 원칙을 지켜내기 위한 선언”이라며 합법적이고 민주적인 방식으로 대응을 이어가겠다고 밝혔다.

한편 목포대와 순천대 부총장 등 관계자들은 이날 오후 보성에서 만나 국립의대 신설을 위한 대학 통합 문제를 논의하고 있다.

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