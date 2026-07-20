빗속 뉴델리서 청년 주도 반부패 시위 격화···강경 진압에 “몽둥이밖에 모르는 모디 정권” 비판 확산

실업난과 부패한 교육 시스템에 분노하며 두 달째 시위를 이어오고 있는 인도의 청년 중심 가상 정당 ‘바퀴벌레국민당’의 시위가 격화하고 있다. 시위대와 연대하며 단식 농성을 이어오던 저명 환경·교육 활동가 소남 왕축이 당국에 의해 강제 입원 조치된 데 이어 20일(현지시간) 당국이 시위대를 강경 진압하며 청년들의 분노가 커지고 있다.

인도 의회의 몬순(우기) 회기 개회일인 이날 ‘잔타르 만타르(인도 천문관측소)’ 인근에서는 다르멘드라 프라드한 인도 교육부 장관의 사퇴를 요구하는 시위에 수천명의 청년이 참가했다고 현지 일간 힌두스탄타임스와 AP통신은 전했다.

비가 내리는 가운데에도 이날 시위에는 학생과 직장인, 어린 자녀를 둔 가족 등 다양한 시민들이 참가했다. 시위대는 국기를 흔들며 프라드한 장관과 나렌드라 모디 총리를 규탄하는 구호를 외쳤다. 이날 시위가 늦은 시간까지 이어질 것을 우려한 시민들은 배낭에 물과 음식을 갖고 모였다고 AP는 전했다.

AFP통신은 경찰이 의회로 행진하는 시위대를 향해 곤봉을 휘두르며 진압했다고 전했다.

앞서 당국은 시위대의 의회 행진을 불허해 논란을 빚었다. 당국은 국가보안법에 따라 뉴델리에서 5인 이상 집회를 금지하고 기존 농성장인 잔타르 만타르에서만 집회를 허용한다고 밝혔다. 경찰은 이를 위반할 경우 기소될 수 있다고 경고했다.

그러나 행진을 강행한 바퀴벌레국민당은 엑스에 “오늘 바퀴벌레를 막을 수 있는 것은 아무것도 없다”는 글을 올렸다. 시위 참가자 19세 학생 K M 굴샨은 “정부가 우리의 목소리를 들어주길 바라지, 침묵시키는 것을 원치 않는다”고 AFP에 말했다.

이번 시위는 지난 5월 실시된 인도 의과대학 입학시험에서 일부 문제가 사전에 유출된 사실이 드러나며 지난달부터 시작됐다. 부패한 기성 정치권과 실업난에 대한 반발로 만들어진 바퀴벌레국민당의 대표 아비짓 딥케 등이 시위를 주도해왔다.

청년들과 연대하며 단식 농성을 이어오던 왕축의 강제 입원은 시위대의 분노를 더욱 키웠다. 인도 영화 <세 얼간이> 주인공 란초의 실제 모델인 그는 교육을 통해 라다크 등 산악 지역 청년들의 삶을 개선한 공로를 인정받아 2018년 ‘아시아의 노벨상’으로 불리는 막사이사이상을 받았다. 최근 20일간 단식 농성을 이어오며 시위 현장에서는 ‘21세기의 간디’로도 불렸다.

그는 지난 18일 잔타르 만타르 농성장에서 경찰에 의해 사프다르정 국립병원으로 강제 이송됐다. 왕축의 가족은 당국이 병원 주변에 경찰력을 배치하고 가족이 원하는 사설병원으로의 이송을 막고 있다고 주장했다.

이후 각계 비판이 잇따랐다. <세 얼간이>에 출연한 오미 바이댜와 임란 칸 등 배우들은 잇따라 왕축을 지지하는 메시지를 냈다. 야권도 비판에 가세했다. 트리나물회의 소속인 사가리카 고시 의원은 “충격적인 국가의 강압적 폭력”이라며 “도덕적으로 파산한 모디 정부는 몽둥이를 휘두르는 것밖에 모른다”고 비판했다. 딤플 야다브 사마지와디당 의원도 “평화적인 시위조차 용납하지 않는 것은 독재”라고 지적했다.

청년들의 요구도 교육부 장관 사퇴를 넘어 모디 총리 퇴진으로 확대되는 분위기다. 바퀴벌레국민당의 딥케 대표는 모디 정부의 대응을 “비열한 행위”라고 비판하며 “지금까지는 프라드한 장관의 사임을 요구했지만 이제는 모디 총리의 사임을 요구할 것”이라고 예고했다. 또 “우리는 민주주의 국가”라며 “민주적이고 평화로운 시위를 탄압하려는 모습을 전 세계가 지켜보고 있다”고 했다.

AFP통신은 이번 시위를 2024년 3선에 성공한 힌두 민족주의 성향의 모디 총리가 직면한 최대 정치적 도전 가운데 하나로 평가했다.