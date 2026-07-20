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전용기 “한동훈이 저랑 ‘보완수사권 토론’ 안 하려 할 것”…한동훈 “내일 토론하자”

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본문 요약

한동훈 무소속 의원이 20일 전용기 더불어민주당 의원을 향해 검찰 보완수사권 폐지와 관련해 오는 21일 시사저널 유튜브 방송을 통해 토론하자고 제안했다.

한 의원은 이날 페이스북에서 "전용기 민주당 의원이 '보완수사 금지' 토론에 응하시겠다고 한다. 감사드린다"라며 "예정되어있는 내일 16시 <시사저널TV>에서 토론하면 어떨까 한다"고 적었다.

전용기 민주당 의원은 이날 YTN 방송에 출연해 같은 당 이건태 의원과 한 의원의 보완수사권 토론이 무산된 것을 두고 "굳이 한동훈을 띄워줄 필요가 없다고 하는 내부 기류가 있다"고 말했다.

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전용기 “한동훈이 저랑 ‘보완수사권 토론’ 안 하려 할 것”…한동훈 “내일 토론하자”

입력 2026.07.20 18:09

  • 이예슬 기자

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전용기 더불어민주당 의원(왼쪽)과 한동훈 무소속 의원. 경향신문 자료사진

전용기 더불어민주당 의원(왼쪽)과 한동훈 무소속 의원. 경향신문 자료사진

한동훈 무소속 의원이 20일 전용기 더불어민주당 의원을 향해 검찰 보완수사권 폐지와 관련해 오는 21일 시사저널 유튜브 방송을 통해 토론하자고 제안했다.

한 의원은 이날 페이스북에서 “전용기 민주당 의원이 ‘보완수사 금지’ 토론에 응하시겠다고 한다. 감사드린다”라며 “예정되어있는 내일 16시 <시사저널TV>에서 토론하면 어떨까 한다”고 적었다.

전용기 민주당 의원은 이날 YTN 방송에 출연해 같은 당 이건태 의원과 한 의원의 보완수사권 토론이 무산된 것을 두고 “굳이 한동훈을 띄워줄 필요가 없다고 하는 내부 기류가 있다”고 말했다.

전 의원은 진행자가 ‘한 의원과 토론할 생각은 없냐’고 묻자 “저랑은 안 할 것이다. 아마 한동훈 의원께서 급이 안 맞는다고 생각하실 것”이라면서도 “당대표도 하셨다 보니까 (저랑) 하지 않을 텐데 저라도 필요하시다면 할 생각이 있다”고 말했다.

앞서 이건태 민주당 의원은 지난 18일 “지지해주시는 당원 동지들의 뜻과 우려를 외면하는 것은 옳지 않다고 판단했다”며 한 의원과의 보완수사권 폐지 토론을 하지 않기로 했다고 밝혔다.

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