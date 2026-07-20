전용기 “한동훈이 저랑 ‘보완수사권 토론’ 안 하려 할 것”…한동훈 “내일 토론하자”

한동훈 무소속 의원이 20일 전용기 더불어민주당 의원을 향해 검찰 보완수사권 폐지와 관련해 오는 21일 시사저널 유튜브 방송을 통해 토론하자고 제안했다.

한 의원은 이날 페이스북에서 “전용기 민주당 의원이 ‘보완수사 금지’ 토론에 응하시겠다고 한다. 감사드린다”라며 “예정되어있는 내일 16시 <시사저널TV>에서 토론하면 어떨까 한다”고 적었다.

전용기 민주당 의원은 이날 YTN 방송에 출연해 같은 당 이건태 의원과 한 의원의 보완수사권 토론이 무산된 것을 두고 “굳이 한동훈을 띄워줄 필요가 없다고 하는 내부 기류가 있다”고 말했다.

전 의원은 진행자가 ‘한 의원과 토론할 생각은 없냐’고 묻자 “저랑은 안 할 것이다. 아마 한동훈 의원께서 급이 안 맞는다고 생각하실 것”이라면서도 “당대표도 하셨다 보니까 (저랑) 하지 않을 텐데 저라도 필요하시다면 할 생각이 있다”고 말했다.

앞서 이건태 민주당 의원은 지난 18일 “지지해주시는 당원 동지들의 뜻과 우려를 외면하는 것은 옳지 않다고 판단했다”며 한 의원과의 보완수사권 폐지 토론을 하지 않기로 했다고 밝혔다.