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국제유가 90달러 돌파, 선제적 물가대응 나서야

입력 2026.07.20 18:10

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미국과 이란 간 충돌 격화로 국제유가가 급등세를 보이고 있어 국내 물가와 경제에 미칠 악영향이 우려되고 있다. 사진은 20일 서울 시내 주유소 모습. 연합뉴스

미국과 이란 간 충돌 격화로 국제유가가 급등세를 보이고 있어 국내 물가와 경제에 미칠 악영향이 우려되고 있다. 사진은 20일 서울 시내 주유소 모습. 연합뉴스

미국과 이란이 군사적 충돌을 재개하면서 안정되는 듯했던 국제유가가 다시 급등하고 있다. 지난 19일(현지시간) 국제유가 기준물인 브렌트유 9월 인도분 선물가격은 전일 대비 3.12% 오른 배럴당 90.85달러에 거래됐다. 브렌트유가 90달러를 넘어선 건 지난달 11일 이후 처음이다. 브렌트유 가격은 이달 들어서만 24% 상승했다. 이런 추세라면 미·이란 전쟁 초반 국제유가가 배럴당 100달러를 훌쩍 넘었던 상황이 재현될 수도 있다. 국제유가 급등은 원유 대외 의존도가 높은 한국 경제에 대형 악재로, 고공행진 중인 물가가 더욱 불안해질 가능성이 높다.

국제유가 중 특히 심각한 것은 ‘생계형 연료’인 경유 가격의 폭등세다. 우크라이나의 드론 공격으로 정제 설비가 타격을 입은 러시아가 수출을 중단하면서 국제 경유 가격은 더욱 뛰고 있다. 미·이란 종전 양해각서(MOU)로 싱가포르 석유제품 도매 시장에서 지난달 말 배럴당 111달러선까지 안정됐던 경유 가격은 전 세계 수출량의 12%를 차지하는 러시아산 공급이 막히자 최근 150달러 안팎으로 치솟았다. 세계 각국이 경유 확보전에 나서고 있기 때문이다.

국제유가가 보통 2~3주 간격을 두고 국내 가격에 반영되는 특성상 국내 기름값도 다시 크게 오를 수밖에 없다. 이는 운송비와 제조원가 상승으로 이어져 외식물가와 생필품 가격 등 서민 생활물가 전반을 자극한다. 유가 상승으로 인한 인플레이션 우려가 달러 강세와 원화 약세(환율 상승)를 유발하면서 수입물가를 한층 더 끌어올리는 악순환의 고리가 형성될 가능성도 높다.

정부는 국제유가 상승이 국내 물가와 서민 생활에 미칠 악영향을 최소화하기 위한 선제적 대응에 나서야 한다. 유류세 인하 조치 연장 및 인하폭 확대 방안 등을 탄력적으로 운용해야 한다. 화물차 기사나 소상공인 등 경유 의존도가 높은 서민층에게 유류 보조금 등 직접적인 지원을 하는 방안도 적극 검토할 필요가 있다. 정유업계가 국제유가 상승을 빌미로 기름값을 부당하게 올리는지 감시·감독해야 한다. 검찰은 최근 국내 정유 4사가 중동전쟁을 틈타 14조원대의 가격 담합을 한 행위를 적발한 바 있다. 원유 도입처 다변화와 국민들의 에너지 절약 유도 등 중장기 리스크 관리를 병행하는 것은 물론이다.

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