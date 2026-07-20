김민석 “당을 사당화시켰다” 면전서 정청래 직격···정 “통합에 내가 적임자” 반격

민주당 전대 출마 후보들 첫 합동토론회 김민석, 정청래 향해 날선 비판 쏟아내 정 “난 민주당 떠난 적 없다” 우회적 맞받아 송영길 “부동산 닥공” 고민정 “족보 싸움 안돼”

더불어민주당 8·17 전당대회에 출마한 당대표·최고위원 후보들이 20일 첫 합동토론회에 나섰다. 김민석 의원은 연임에 도전하는 정청래 의원이 ‘자기정치’를 통해 당을 사당화해왔다며 비판했다. 정 의원은 ‘4통(김대중·노무현·문재인·이재명 대통령) 통합’을 이룰 적임자를 자처하며 보완수사권 전면 폐지, 1인1표제 사수 등을 통해 개혁을 마무리하겠다고 했다.

김민석 의원은 이날 오후 서울 여의도 중앙당사에서 열린 합동연설회에서 “앞으로 2년, 지난 1년처럼 또다시 명청(이재명 대통령·정청래 의원) 대전 기사 제목을 보길 원하냐”라고 말했다. 정 대표가 지난 1년 당대표직을 맡으며 “자기 정치와 사당화로 당·정 갈등을 일으켰다”고 주장했다.

김 의원은 ‘이 대통령이 필연적 실패의 길로 가고 있다’는 유시민 작가 언급을 거론하며 “김대중을 공격했듯 이재명을 공격하는 거짓 평론에 말 한마디 못하고 노코멘트하는 당대표에게 뭘 믿고 당을 맡기냐”며 “반명 분열주의는 심판해야 한다. 말로만 친명이면 뭐하냐”라고 말했다. 그는 정 의원을 향해 “온갖 기득권으로 힘을 쓰던 당대표가 갑자기 약자 행보를 하고 있다”고도 했다. 김 의원은 보완수사권 전면 폐지 등도 빠르게 추진하겠다고 강조했다.

정청래 의원은 “김대중의 역사, 노무현의 역사, 문재인의 역사를 자양분 삼아 이재명의 역사를 더욱 꽃피우겠다”고 말했다. 그는 당 안으로는“사통(네 명의 대통령) 통합”, 당 밖으로는 조국혁신당, 진보당 등 범민주진영과의 연대를 약속하며 “통 큰 통합, 통 큰 연대의 적임자는 저라고 생각한다”고 말했다.

정 의원은 김·송 의원에 대한 직접 공격은 자제했다. 다만 “저는 입당한 이래 한 번도 민주당을 떠난 적 없는 민주당 바라기”라며 2002년 대선 당시 민주당을 탈당하고 노무현 후보 대신 정몽준 후보 측으로 합류했던 김 의원 등을 우회적으로 비판했다. 정 의원은 “9부 능선을 넘은 검찰개혁의 마지막 과제인 보완수사권 전면 폐지를 당원과 함께 완수하겠다”고 했다. 1인1표제 사수, 의원총회 생중계, 전당원 투표제를 통한 당의 주요 정책 결정도 공약했다.

송영길 의원은 “이재명의 정치 인생은 송영길의 인생과 결합돼 있다”며 “대통령을 지켜내고 성공시키겠다”고 말했다. 5명 후보 중 유일하게 광역단체장 경험이 있다는 점을 언급하며 “집권당은 평론가가 아니다. 손에 잡히는 가시적 성과를 가져오는 게 바로 이재명 정부이고 이를 뒷받침하겠다”고 말했다. 특히 송 의원은 “부동산은 닥치고 공급하고, 주택법 개정, 모듈러 주택 도입 등을 통해서 청년 문제 해결에 앞장서겠다”고 말했다.

고민정 의원은 “친명, 반명, 친석, 친청으로 나뉘고 갈라져서 손가락질하는 분열의 정치로는 미래를 열 수 없다”며 “함께 어깨걸고 싸웠던 우리의 지지층이 뭉쳐져야 더 크고, 더 넓게 확장할 수 있다”고 말했다. 그는 이 대통령의 ‘당 기탁금 하향 건의’ SNS글을 언급하며 “정무라인 등을 통해 당정 간 의사소통이 되었어야 한다”며 “왜 대통령께서 직접 나서야만 하는지 점검해야 한다”고 말했다.

당대표 예비경선은 중앙위원 투표 35%, 권리당원 투표 35%, 국민여론조사 30%를 반영해 후보 5명 본선에 진출할 3명을 가린다. 이를 위한 권리당원 온라인투표는 21~23일, 국민여론조사는 21~22일 진행되고 결과는 23일 발표된다.