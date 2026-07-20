다른 사람의 강의를 다소 급하게 대타로 맡은 일이 있었다. 그런대로 잘 마치고 나오는데 책임자가 나와서 인사하며 선물을 건넸다. 나중에 열어보니 커피 브랜드 상품권이었다. 이런 종류의 상품권치고는 금액이 높은 편이었다. 순간 ‘이것이 강의료인가?’ 하는 생각이 스쳤지만 설마 했다. 며칠 기다리다 확인해보니 담당자는 “강의료는 없고 대신 성의 표현으로 상품권을 드린 것”이라 했다.



두고두고 곱씹어보게 되는 일이다. 엄밀히 말해 강의료를 떼였다 하긴 어렵다. 상품권 액면가는 내가 받는 강의료와 크게 차이 나지도 않는다. 전액을 야무지게 사용했으니 상품권이라 손해 본 것도 아니다. 그러나 역시 씁쓸하다. 나는 분명히 하나의 ‘일’을 맡아 수행했는데 그들은 임금이 아니라 선물을 주었기 때문이다. 내 노동의 가치가 부정당한 것이다.



어쩌면 ‘선의’였을 가능성도 생각해봤다. 강의를 ‘노동’이 아닌, 더 고차원적인 무엇으로 봐주려 한 것일까? 그렇다 해도 마찬가지다. 내 노동만이 아니라 노동 전체의 가치를 부정했다는 차이가 있을 뿐이다.



이 경험을 떠올린 것은 최근 여당 의원이 임금 일부를 지역화폐로 지급하는 법안을 발의했다 폐기한 일 때문이다. 이에 대해 삼성전자 성과급 사례로 볼 때 필요하다는 의견과 외국인 노동자의 피해가 우려된다는 의견 등이 나왔다. 문제의 본질은 여기에 있지 않다. 이 법안에 담긴 노동에 대한 시각, 즉 노동에는 그 대가인 ‘임금’만큼의 가치가 없다는 시각이 문제다. 처음에 지역경제 활성화로 시작한다면, 다음에는 회사 재고 소진, 거래처 관리 등 목적도 쉽게 추가할 것이다.



최태원 SK 회장은 얼마 전 한 간담회에서 “한국이 자본주의와 민주주의의 두 가지 축으로 돌아가는데 가끔 자본주의를 망각한다”고 말했다. 그러니 기업 소유주와 경영자를 더 중시하고 혜택을 달라는 취지였다. 그 말이 맞다 해도 자본주의의 축을 돌리는 것은 노동자의 힘이다. 독일 사회학자 막스 베버는 초기 자본주의 발전 과정을 연구한 결과, 번영을 이룬 국가와 그러지 못한 국가 간 차이는 노동자들이 ‘생계 목적 이상으로 열심히 일하려는 마음’을 가졌는지 여부에 있다고 했다. 자본주의라는 판은 자본가들이 펼쳤더라도 그 위에 번영을 쌓아올린 것은 노동자들, 그중에서도 노동에 가치를 부여한 노동자들인 것이다.



민주주의도 마찬가지다. 독일 사회학자이자 철학자인 악셀 호네트는 저서 <노동하는 주권자>에서 “거의 모든 민주주의 이론이 가진 큰 결함은 주권자 대부분이 항상 노동하는 주체라는 점을 망각하고 있는 것”이라고 했다. 세상은 사회적 분업을 통해 돌아가며, 주권자들이 노동자로서 여기에 참여하며 배우고 경험한 관점과 태도가 정치적 민주주의를 형성해왔다고도 설명했다.



최근 최저임금 결정 과정, 한국형 노동회의소 설립 논의 등을 지켜볼 때마다 노동자를 대리하는 주체들의 무기력함이 느껴지곤 한다. 현 정부와 여당이 그래도 상대적으로 노동자 편이라는 것은 알겠다. 그래서 여기서조차 노동의 가치가 대변되지 않을 때 실망감은 더 크다. 달리 기댈 데가 없기 때문이다. 이렇게 ‘노동자의 마음’이 무기력해진다면, 그 책임은 누가 질 수 있을까?